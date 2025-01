"Stiamo vivendo un bel momento, dobbiamo continuare così"

Ma che Castelfidardo. Migliora di domenica in domenica e i tifosi iniziano a sognare. Perché dopo i tre gol con annessi tre punti conquistati due giorni fa in casa contro l’Isernia i biancoverdi si ritrovano più distanti dai playout che dai playoff. Morale a mille e una condizione smagliante, nonostante alcune assenze: Osama, Guella, Angeletti e Braconi, squalificato. A proposito di Braconi mister Giuliodori in fase di presentazione della sfida aveva detto: "Sono sicuro che chi lo sostituirà darà il suo contributo". Chi lo ha sostituito, Nicholas Caprari (foto), attaccante, classe 2006, ha siglato una doppietta, con un gol per tempo. Oltre al solito centro di Nanapere a segno per la quarta giornata di fila. L’attacco sta girando a mille come tutta la squadra. "A livello offensivo stiamo facendo molto bene, come negli altri reparti" attacca la punta dorica che dedica la sua prima doppietta in D "a squadra e tifosi". Il primo gol su assist di Nanapere, il secondo su servizio di Miotto dopo un’azione spettacolare che ha visto protagonisti Morganti, capitan Fabbri e il solito Nanapere. "Costruita davvero bene, io ho solo calciato al volo a porta vuota. Stiamo vivendo davvero un bel momento, dobbiamo continuare su questa striscia positiva". Per la seconda vittoria di fila in un 2025 che non poteva iniziare meglio.

"Continuiamo a guardare partita dopo partita, ma questi risultati fanno sicuramente piacere". Dopo un inizio un po’ tribolato. "Da neopromossa ci dovevamo adattare al nuovo campionato, poi abbiamo iniziato a macinare punti in un girone comunque tosto come era nelle previsioni e tale si sta dimostrando. Ci sono tante squadre costruite per fare bene, ogni partita è equilibrata". Nonostante il momento di crisi dell’Isernia (al sesto ko di fila) i molisani erano partiti bene. "Hanno avuto le loro occasioni, ma noi siamo stati bravi a concretizzare quelle che ci sono capitate. Riprendendoci quello che ci è stato negato all’andata quando siamo stati sfortunati subendo il gol alla fine e poi andando vicino al pareggio con la traversa colpita da Fabbri". Acqua passata.

Ora il Castelfidardo vola con i gol ultimamente di Nanapere e Braconi, ma anche di Caprari al quarto centro in campionato e a segno anche in Coppa, con il gol decisivo a Senigallia. In precedenza il giovane attaccante dorico aveva segnato a Recanati e prima ancora contro il Teramo, proprio il prossimo avversario dei fidardensi. Che scenderanno domenica in Abruzzo per una partita che, dando un’occhiata alla classifica, è quasi uno scontro playoff. "Scontro playoff? Se si può definire così... (sorride, ndr). Ma noi non ci siamo nei playoff, loro sì".