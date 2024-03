Stilacasa Costruzioni Falconara batte Pelletterie, vittoria sofferta ma preziosa in Toscana

pelletterie

PELLETTERIE: Pucci, Luotonen, Maione, Gomez, Pasos, Aterini, Teggi, Queiroz, Brandolini, Hannula, Salesi, Romeo. All. Presto

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Praticò, Elpidio, Pereira, Ferrara, Soldevilla, Gregori, Saluzzi, Pirro, Kubaszek, Boutimah, Tomassini. All. Domenichetti

Arbitri: Seminara (Tivoli), Desogus (Cagliari); crono: Colombo (Modena)

Reti: pt 0’55’’ Gomez (P), 14’26’’ Elpidio (F); st 14’23’’ Praticò (F)

Ammonite: Luotonen (P), Pereira (F), Ferrara (F), Brandolini (P)

Soffre, ma alla vince ancora (1-2) lo Stilacasa Costruzioni Falconara che batte in Toscana il fanalino di coda Pelletterie e avvicina così il secondo posto in classifica (ora -1). Per superare le insidie di un autentico testa-coda, le Citizens graffiano con le reti di Elpidio e Praticò, a ribaltare il vantaggio iniziale di Pia Gomez.

Le locali, infatti, passano appena dopo 55 secondi grazie ad una transizione perfetta in contropiede. La replica delle marchigiane, che iniziano a calciare con frequenza verso la porta di Pucci, al 15’, quando una fuga in banda sinistra di Elpidio le permette di calciare in diagonale con la punta esterna: un tiro che regala l’1-1.

La ripresa si apre con altri due interventi provvidenziali di Pucci su Soldevilla e Praticò. Ma i tempi sono maturi per il sorpasso della squadra di Domenichetti: tiro di Isa Pereira, Praticò rapace sul secondo palo insacca l’1-2.

Risultato che, poi, viene custodito da Sestari con due parate d’autore su Teggi e Maione. La serie A tornerà in campo domenica 24 marzo.