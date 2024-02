Stilcasa Costruzioni travolge Lamezia. Debutta Gregori

STILCASA

6

ROYAL LAMEZIA

0

STILCASA COSTRUZIONI : Sestari, Soldevilla, Elpidio, Kubaszek, Pereira, Praticò, Gregori, Saluzzi, Scoponi, Ferrara, Boutimah, Tomassini. All. Domenichetti

T&T ROYAL LAMEZIA: Pepe, J. Ferreira, Getulio, L. Ferreira, De Sarro, Aliotta, Jokisalo, Do Amaral, Di Giacomo, Mantyla, Sorrentino, Romano. All. Iamunno

Arbitri: Dimundo (Molfetta), Biondo (Varese); crono: Di Battista (Avezzano)

Reti: pt 3’50’’ Praticò (F), 17’30’’ Elpidio (F); st 1’04’’ Soldevilla (F), 10’18’’ Pereira (F), 17’15’’ Ferrara (F), 17’59’’ Soldevilla (F)

Note: ammonite Getulio (L), L. Ferreira (L)

Diverte e si diverte lo Stilcasa Costruzioni Falconara che, dinanzi al numeroso pubblico del PalaBadiali, supera la pratica Lamezia senza particolari difficoltà. Le Citizens vincono con punteggio tennistico, 6-0, e mantengono saldamente il terzo posto della classifica. La gara contro le calabresi viene ‘inaugurata’ proprio da una calabrese, Praticò, che porta avanti le sue dopo quattro minuti. Il bis lo sigla Elpidio prima della pausa. Dunque, nella ripresa, le ragazze di Domenichetti aprono e chiudono con Soldevilla, doppietta, mentre in mezzo segnano anche Isa Pereira e capitan Ferrara. Da segnalare il debutto in serie A femminile di futsal della classe 2009, Gregori. Domenica prossima Falconara sarà impegnato in trasferta contro il Pelletterie.