Stillicidio Beko: le uscite sono già settanta

Aumentano le uscite incentivate da Beko, dove a preoccupare è la perdita di volumi produttivi. La Fiom va in pressing chiedendo con forza il tavolo locale e ministeriale. Sono 70, ad oggi, le persone che hanno aderito al piano di incentivazione della Beko a Fabriano, che prevede uscite volontarie con bonus fino a 90mila euro. Si tratta di 31 persone di staff (29 impiegati e 2 operai) e 39 operai dello stabilimento di Melano. A questi sono da aggiungere i 45 dipendenti del settore Ricerca & Sviluppo che sono in cassa integrazione a zero ore, per via dello smantellamento appena avvenuto di quel settore.

Gli esuberi dichiarati per Fabriano, secondo l’accordo sottoscritto con istituzioni e sindacati di categoria, prevedono fino a 64 tute blu dello stabilimento di Melano, e fino a 207 colletti bianchi per la sede amministrativa. "Continua inesorabile lo svuotamento delle sedi impiegatizie, a cui segue una continua perdita di volumi produttivi per la fabbrica – commenta Pierpaolo Pullini per la segreteria della Fiom di Ancona, responsabile per il distretto economico-produttivo di Fabriano –. Il leggero calo della cassaintegrazione è dovuto alle uscite e a una nuova organizzazione produttiva, che prevede l’orario di lavoro su turno centrale, su alcune linee, anziché su turni avvicendati".

I sindacati, in particolare la Fiom, tornano a chiedere all’azienda di "convocare l’incontro territoriale per fare il punto sugli investimenti", pari a circa 65milioni di euro in tre anni, e di "convocare il tavolo ministeriale al dicastero delle Imprese e del Made in Italy, entro metà ottobre", così come previsto a sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo tra istituzioni, azienda e sindacati. "Riteniamo insufficiente, per quanto importante – aggiungono dalla Fiom – l’implementazione del fotovoltaico nell’ottica della sostenibilità della fabbrica, ma vogliamo essere informati sugli investimenti in prodotto e in processo, ovvero cosa si produrrà e come lo si farà".

Oltre alla Beko Europe, a preoccupare la Fiom è anche la situazione alla Electrolux di Cerreto D’Esi, dove è stata confermata la diminuzione di volumi e firmata la proroga di dodici mesi del contratto di solidarietà, "ammortizzatore sociale il cui utilizzo non diminuisce nonostante le uscite previste dalla procedura di mobilità: ad oggi 5 su 18 tra gli operai, mentre risulta conclusa la procedura per gli impiegati". Anche in questo caso c’è la "richiesta di convocare il tavolo ministeriale e, alla multinazionale svedese – conclude Pullini –, di prevedere azioni di reshoring dalla Polonia, trasferendo su Cerreto una quota minima delle centinai di migliaia di cappe prodotte in Est Europa, chiedendo appositi strumenti pubblici di incentivazione alle istituzioni".

Sara Ferreri