Stipendi non pagati: lettera dei calciatori

VOGHERA (Pavia)

Acque agitate in casa della Vogherese neopromossa in serie D. Arriva, infatti, una dura lettera dei giocatori (ormai ex) nei confronti della società. I rossoneri, dopo la vittoria del campionato, sostengono di non aver ottenuto tutti i rimborsi pattuiti per la stagione scorsa.

"Noi - si legge nella lettera - fiduciosi che la situazione potesse sistemarsi, abbiamo accettato i ritardi perché la volontà era quella di giocarci il campionato di serie D guadagnato insieme sul campo, a Voghera".

"La prima scadenza (maggio ndr) è stata disattesa - scrivono ancora i calciatori - e a seguire anche tutte le altre date. A questo punto la squadra, forte dell’unione in campo quanto nello spogliatoio, ha deciso di cercare nuove destinazioni per la prossima stagione sportiva".

Il presidente Oreste Cavaliere ribatte: "Molti giocatori non erano a conoscenza della lettera. Ci penseranno comunque i miei legali". Raffaele Sisti