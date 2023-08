Stomia diventa una Chanel Una sacchetta "fashion"

"Vivo una vita normale ma riadattata da quando indosso la mia Chanel". Michela Tulli, 42enne atomizzata è la presidente dell’associazione ‘Stomia Storia Mia’ che sarà presentata lunedì 28 agosto alle 21 alla Rotonda a Mare. "L’anno scorso mi sono svegliata in un letto d’ospedale dopo un esame con due stomie – spiega Michela – è stato un trauma grandissimo, ho capito che c’era una forte esigenza di aiutare persone che si trovavano nella mia stessa situazione, ho avuto il supporto morale del medico, degli stomoterapisti, mi hanno detto Michela vai avanti. Mi sono resa conto che costruire qualcosa per riadattare la mia vita mi faceva stare bene e così l’ho fatto, con Mila, la segretaria della nostra associazione e Giovanni, il vice presidente". Stomia è un termine generico che descrive una procedura chirurgica in cui viene creata un’apertura denominata stoma (o stomia) per consentire l’espulsione di feci o urina dal corpo. Michela riesce a condurre una vita normale, ma riadattata alla sua ‘Chanel’: "Io la chiamo così – prosegue - bisogna imparare a convivere con ‘Lei’ che proprio come noi ha delle esigenze: capita il giorno che è arrabbiata perché è subisce le influenze di alimentazione e stress – afferma – L’intestino è il secondo cervello, ma ci si adatta a fare la vita che possiamo fare: anche un bagno al mare, con le dovute accortezze. Abbiamo un adesivo da mettere nel filtro della sacchetta". Michela ha tolto una stomia, ma con l’altra dovrà conviverci per tutta la vita. "L’associazione è appena nata, abbiamo età diverse, io ho 42 anni, ci sono persone più grandi, ma anche più giovani – spiega – per qualcuno è reversibile, ma c’è anche chi come me dovrà conviverci tutta la vita". Nenella Impiglia Curzi, dell’azienda calzaturiera Linea Marche ha creato per l’associazione un portacellulare che verrà venduto per raccogliere fondi destinati agli atomizzati: "Quando Michela mi ha raccontato la sua storia sono rimasta molto colpita – spiega la Impiglia – e gli ho detto tu hai la tua ‘Chanel’ che rappresenta la tua ‘bag for life’ e così è nata l’idea perché volevo fare qualcosa per loro. Michela è un portento e quello che sta portando avanti è molto importante per le persone come lei, ma sopratutto per coloro che hanno bisogno di una spinta, la stessa che ha trovato Michela per creare questa associazione". ‘Stomia Storia Mia’ è pronta ad aiutare le persone affette da stomia, per far capire che si può rimodulare la propria vita e andare avanti proprio come la presidente Michela.