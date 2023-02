Stop a degrado e abbandono Così rinasce l’ex caserma Stamura

L’ex caserma Stamura, nel Parco del Cardeto, dopo 51 anni di abbandono e degrado tornerà al servizio della città. Sarà un luogo polifunzionale con un’area riservata all’Archivio di Stato ed altre destinate ad iniziative e luoghi d’incontro per la comunità. Ieri nella sede della Mole è stato siglato l’accordo tra l’Agenzia del Demanio, il Comune di Ancona e il Ministero della Cultura per la riqualificazione del prestigioso complesso situato in uno degli angoli più amati dagli anconetani. L’accordo è stato firmato da Cristian Torretta, direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, dalla sindaca Valeria Mancinelli e da Maula Scili del Servizio della Direzione Generale Archivi del MIC. "Oggi – ha detto la Mancinelli – è una giornata di svolta storica per la città. Il Parco del Cardeto è uno dei cuori di Ancona, non solo fisico e geografico ma lo è soprattutto per l’identità della città e dei secoli in cui si è costruita la sua comunità". Braccia aperte quindi, da parte dell’Amministrazione comunale alla proposta di riqualificazione e utilizzo, formulata dall’Agenzia del Demanio per un intervento che riguarda un’area di circa 16.600 mq dove il fabbricato principale della ex caserma, circa 4.580 mq, ristrutturato nel rispetto dell’impianto storico e secondo elevati standard di sostenibilità energetica e sismica, diverrà un innovativo polo archivistico. "E’ un progetto in cui si è lavorato in sinergia con il sindaco – ha sottolineato il direttore Torretta – L’obiettivo era quello di rispondere alle richieste della cittadinanza di dar nuova vita all’immobile senza alzare il carico antropico. Ci sarà la nuova sede dell’Archivio di Stato, che potrà chiudere un’importante locazione passiva di circa 330mila euro annui, con la massima digitalizzazione e il massimo rispetto ambientale. I restanti immobili collegati alla ex caserma saranno utilizzati per finalità commerciali e sociali in accordo con il Comune. Attualmente ci sono ipotesi di caffè letterari, zone ciclopedonali, piccole attività utili alla cittadinanza". Torretta ha precisato che dopo attente indagini si potrà anche valutare la possibilità di realizzare un parcheggio interrato per facilitare l’utilizzo del parco e renderlo più fruibile a famiglie, anziani e disabili. Con la firma del protocollo sarà avviato il progetto di fattibilità e indagini di scavo, il sito è di estrema rilevanza storica, che se conclusi entro l’anno, dopo la progettazione esecutiva, potrebbero consentire l’avvio dei lavori dopo i primi sei mesi del 2024.

Claudio Desideri