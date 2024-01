Stop a Lazzabaretto e cinema. Il Comune in pressing sui lavori per salvare gli eventi d’estate

"Ho intenzione di chiedere alla ditta, che sta effettuando gli interventi sul pontile di accesso, una relazione in merito all’avanzamento dei lavori, che dovrà necessariamente tenere conto del rispetto del cronoprogramma prestabilito. Non solo per rendere pienamente fruibile la Mole per l’estate e per gli eventi culturali di cui tanto si discute in questi giorni, ma anche e soprattutto a tutela della sicurezza di chi ci lavora quotidianamente, delle associazioni ospitate nei locali interni e, contestualmente, in previsione del G7 della Salute. Ecco, in questo caso bisogna fare bene e fare in fretta". Interviene l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ancona Stefano Tombolini, dopo giorni di acceso dibattito in merito all’impossibilità di utilizzare quella che per l’omologa assessore Anna Maria Bertini resta la "la culla per eccellenza della cultura dorica", ma che rischia seriamente, tra un cantiere e l’altro – programmati da tempo, dentro e fuori il pentagono sul mare – di restare off limits nell’imminente stagione più calda.

Sono note le vicende rispetto alle quali l’apertura del Lazzabaretto potrebbe essere rimandata al 2025, come d’altronde le proiezioni del cinema all’aperto nel Canalone rimarrebbero solo un miraggio. In risposta ai malumori e al polverone che si sono creati, sfociati nelle richieste dell’opposizione di sostituire l’assessore Bertini, a Palazzo del Popolo si stanno cercando le soluzioni possibili per fare in modo che quelle due attività, così apprezzate tanto da diventare un must per le opportunità di aggregazione e socialità che hanno saputo addensare negli anni, vengano mantenute. E in effetti la stagione dell’Arena cinema sarebbe pressoché salva, mentre sono in rialzo le quotazioni per quella del ‘Lazza’, una volta sistemata l’area di accesso. Sugli eventi Tombolini dribbla come il miglior Messi ("Ci sono altri assessori competenti, chiedete a loro"), ma invece sfrutta l’assist e annuncia di voler chiedere un rapporto all’azienda sullo stato dell’arte dei lavori al ponticello, ma anche agli altri soggetti impegnati per le operazioni nel cuore della Mole, nella corte. "Certo, tornerò a sollecitare chi di competenza – conclude –. E ripeto, perché prima di tutto è importante che i lavori vengano svolti nei tempi, garantendo prioritariamente la sicurezza delle persone che gravitano alla Mole. D’altronde ci aspettano appuntamenti importanti". Riferimento, neppure troppo velato, al G7 della Salute, che – cantieri permettendo – sarà ospitato in ottobre proprio nell’edificio architettato da Luigi Vanvitelli.

Giacomo Giampieri