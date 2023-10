Stop a vandali, writers e baby gang: "Una squadra speciale in zone a rischio"

"No a coni d’ombra in città dove si possono annidare microcriminalità, vandalismo e percezione di insicurezza". Pronta la formazione di una squadra speciale in seno al comando della polizia locale, annunciata ieri da sindaco, vicesindaco e nuovo comandante contro il degrado e le baby-gang: "Uno degli obiettivi è mettere nel mirino i writers che da anni imbrattano i muri della città – hanno ricordato Silvetti, Zinni e Caglioti – La squadra si occuperà di vigilanza nei parchi, nelle zone più nascoste dove determinati fenomeni covano, collaborando a tutti gli effetti con le altre forze dell’ordine". I vertici dell’amministrazione hanno già individuato una serie di punti specifici del capoluogo dove intende intervenire. Intanto oggi parte l’intervento per sigillare ancora una volta tutti gli ingressi del Palaveneto, meta di gruppi di giovani sbandati che negli ultimi mesi hanno provocato danni, innescato incendi e così via. Presto toccherà anche a piazza Malatesta, altra zona centrale, punto di aggregazione di bande di scapestrati che stanno rendendo la vita difficile ai residenti, come accade appunto nella zona del Palaveneto.

Il sindaco, Daniele Silvetti, ha poi fatto cenno ad altri punti sensibili dove ha intenzione di intervenire: "Stiamo ricevendo tantissime segnalazioni da via Menicucci, la viuzza chiusa parallela dei corsi Garibaldi e Stamira e tangente di via Marsala. Lì da tempo si radunano gruppi di giovani molto agitati che preoccupano davvero. Vogliamo mantenere il decoro urbano, specie nelle zone centrali. C’è poi il caso dell’accampamento di roulotte nel piazzale antistante lo stadio del Conero. Un sito che si sta continuamente allargando con nuovi arrivi. Adesso basta, vogliamo capire chi c’è lì dentro, cosa fanno e se esistono alternative a quel bivacco organizzato di lunga data. L’ordinanza antibivacchi? Non credo la rinnoveremo dopo la scadenza del 31 ottobre". Infine il capitolo telecamere: "Ho pronto nel cassetto un intervento per collegare tutte le telecamere montate in città dalle vecchie amministrazioni e radunarle all’interno della centrale operativa del comando e, quando necessario, attivarle pure nell’ambito del Coc (centro operativo comunale, ndr)" ha detto Zinni.