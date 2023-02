"Stop agli sprechi d’acqua: ecco 14 milioni"

Rinnovare la rete per tagliare gli sprechi legati a guasti e perdite d’acqua: Viva Servizi incassa un finanziamento da 14 milioni di euro dal Pnrr per coprire una spesa complessiva di 37. Grazie al progetto, premiato a livello centrale, si ridurranno di un terzo le perdite delle reti idriche nel territorio dell’Aato 2 della provincia di Ancona. I tempi: a settembre le opere dovranno essere appaltate, entro il 31 dicembre 2024 il 10% della rete dovrà essere digitalizzato e il 31 dicembre 2025 termine dei lavori.

Per capire la portata dell’intervento ecco cos’ha detto il direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi: "La riduzione drastica delle perdite, da 500mila a 4,2 milioni di metri cubi d’acqua (dal 36,2 al 23%, ndr.) potrebbe consentire al fabbisogno annuale di una città di 70mila abitanti. Ad oggi le nostre reti presentano già dati migliori della media regionale e nazionale grazie agli interventi fatti negli anni e potrebbero servire una cittadina di 9mila persone. Capite il passo in avanti che andremo a fare da qui a tre anni. Calo della bollettazione? Non lo posso dire, fare lavori per 37 milioni di euro e promettere un taglio dell’utenza sarebbe una presa in giro. Semmai migliorando la rete il risparmio potrebbe portare a miglioramenti generali e comunque non spetta a noi occuparci delle tariffe, ci sono Arera e Ambito per questo. Il nostro piano investimenti sarà spalmato fino al 2033".

Ecco come funziona il progetto in sintesi. È prevista la ricognizione delle reti idriche, il collocamento di sensori (verifica portata, pressione, qualità dell’acqua), analisi e controllo con la tele lettura, l’istallazione di nuovi contatori, la suddivisione della rete in 83 distretti che favoriranno un maggiore controllo e soprattutto il rifacimento dei tratti più critici, causa della maggiore dispersione. Il 90,6 per cento della popolazione servita è allacciata alla rete fognaria ed il servizio depurazione copre l’85 per cento della popolazione. Saranno 26 i km di rete interessati dal rifacimento ed oltre 400 punti presa che riguardano i Comuni di Ancona, Falconara, Jesi, Senigallia, Fabriano, Sassoferrato, Matelica, Cerreto d’Esi ed Esanatoglia.

Il progetto prevede l’applicazione di tecniche di sostituzione trenchless (senza scavi) e l’utilizzo nei punti di presa di nuovi materiali come acciaio inox, già in Giappone e Corea, al posto del polietilene che assicurano una maggiore longevità. Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Valeria Mancinelli: "L’ennesimo esempio di gestione virtuosa da parte del pubblico di un servizio vitale come questo, con noi Comuni soci di maggioranza. Stiamo parlando di interventi concreti, non convegnistica. Viva Servizi ha sempre investito e lavorato bene, ora con questo ulteriore passo cresce il livello della qualità del servizio".

Pierfrancesco Curzi