Stop agli sversamenti Microtunnel e collettori, il progetto ora è pronto per Ancona e Falconara

di Giacomo Giampieri

Non più di dieci giorni fa, sul Carlino, il direttore generale di Viva Servizi Moreno Clementi aveva annunciato che la fase di progettazione era stata ultimata nel rispetto del cronoprogramma. La conferma ieri, in una nota congiunta tra Ancona e Falconara. E ora condivisione e, si spera, celerità verso la risoluzione dell’annosa problematica degli sversamenti a mare. I rappresentanti dei due Comuni e della società di gestione della rete idrica si sono confrontati nel capoluogo giovedì scorso circa il progetto definitivo, che pone le sue radici nel 2020, in luogo di un percorso condiviso avviato l’anno precedente. Vi hanno preso parte gli assessori Stefano Tombolini (Lavori pubblici) e Manuela Caucci (Rapporti con Viva Servizi e Ciclo idrico integrato) per Ancona - e anche per conto del primo cittadino Daniele Silvetti -, il sindaco Stefania Signorini per Falconara e lo stesso Clementi. La soluzione individuata è "la più efficace, di più rapida realizzazione e che garantisce il minor impatto sulla popolazione".

Riepilogando: estate 2019, Viva Servizi adotta il documento preliminare di progettazione, con un investimento ipotizzato per 22 milioni di euro e finanziati in gran parte dell’Aato2 Marche Centro con un contributo della Regione. Una gestazione di otto anni per gli interventi, dei quali cinque per la progettazione e tre per l’esecuzione. Nel mezzo è stato concepito il progetto, pronto a decollare non appena ottenute le autorizzazioni dagli Enti coinvolti. A Falconara le opere, da eseguire per stralci, sono già note: una grande condotta in spiaggia, da Villanova a via Caprera, intercettando le acque reflue prima dell’arrivo in mare, abbinata a tubazioni di prima pioggia a sud del pontile di Palombina. Per Ancona confermati due lotti. Nel primo, la posa di nuovi collettori paralleli ai fossi della Palombina e Manarini (con microtunnel, senza scavi a cielo aperto). Nel secondo, nuove condotte in pressione di sollevamento, da valle fino alla nuova vasca di prima pioggia prevista su terreno agricolo a monte tra Collemarino e Torrette; vasche di laminazione delle acque di seconda pioggia; un impianto di pretrattamento.

"Il progetto messo a punto – dice Clementi – si pone l’obiettivo di contenere la frequenza e la portata degli sversamenti, di creare meno disagi possibili nel realizzare le opere a bagnanti e operatori e di effettuarle per stralci, nel numero di 3. Anche se l’arco di esecuzione dei lavori sarà lungo si opererà in contemporanea e ogni singolo intervento avrà il suo peso nel contenere in itinere il fenomeno degli sversamenti".

Il commento di Signorini, che aveva avviato l’iter con Viva Servizi e l’ex sindaco di Ancona Valeria Mancinelli: "Il percorso è stato complesso e articolato. Il fatto che le due amministrazioni abbiano agito all’unisono ha dato forza alle nostre richieste, permettendo di individuare risorse ingenti". Per lei è stato fondamentale il confronto con cittadini e operatori balneari.

Dunque gli amministratori dorici, Tombolini e Caucci, che approvano la condivisione passata e futura delle strategie: "Siamo pervenuti ad uno snodo importante, quello della progettazione definitiva, che fa seguito ad un lungo periodo di studi e approfondimenti, rispetto al quale era stato dato mandato a Viva Servizi per procedere, ora si tratta di tradurre il progetto in opere concrete". Opere troppo attese dalle comunità di Ancona e Falconara che, dall’inizio della stagione balneare, hanno già fronteggiato quasi trenta giorni senza tuffi in mare, visti gli otto divieti di balneazione emessi dopo l’apertura degli scolmatori in seguito alle piogge.