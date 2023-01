Stop ai ’graffiti selvaggi’ In arrivo 10 muri ad hoc

Stop al fenomeno del graffitismo selvaggio, il Comune mette a disposizione dieci pareti ad hoc. Lo ha deciso la Giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo accogliendo favorevolmente la proposta di un gruppo di 18 writers, proposta finalizzata ad ottenere la disponibilità di spazi pubblici per la realizzazione di dipinti e murales. Le pareti dei muri, di proprietà comunale, sono in via Ricci, via Caduti del Lavoro, via Roncaglia, via Salvemini, via XX Luglio (i due muri prima e dopo la piccola rotatoria), via Aldo Moro, nell’area sportiva del Liceo Scientifico, via Spina e nei muri del sottopasso ferroviario a Ponte Pio, del parco antistadio Carotti e del sottoponte del parco del Ventaglio. Zone che ricoprono diverse aree della città. Si tratta, in buona parte, di zone già utilizzate da molti anni per attività di writing, in base a una pregressa progettualità risalente ad ormai venti anni fa, ma poi non più regolamentata. Sulla base della nuova proposta di collaborazione, il gruppo di writers autodisciplinerà l’esercizio delle attività mediante una preventiva identificazione dei soggetti autorizzati, la predeterminazione degli orari di attività (sempre in periodo diurno), la puntuale documentazione fotografica delle opere realizzate, la pulizia delle aree individuate, nonché lo smaltimento del materiale di consumo utilizzato per l’esecuzione degli interventi pittorici. L’intervento di inquadra nell’ambito del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. In particolare, il regolamento dispone che "il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità" e per tali finalità "riserva una quota degli spazi e degli edifici allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile" si legge ancora nel regolamento. Il fenomeno del graffitismo selvaggio riguarda diverse zone della città, imbrattate con bombolette spray e senza il rispetto di regolamenti e normative. L’iniziativa che nasce dal basso si inquadra nella volontà della nuova amministrazione di rendere più decorosa, accogliente e attrattiva la città.