"Stop ai nuovi campi fotovoltaici". Il comitato consegna 2.314 firme

No ai nuovi campi di fotovoltaico a Monterosso stazione, il comitato Monte Strega consegna 2.314 firme al sindaco Maurizio Greci (foto). "Abbiamo fatto presente al primo cittadino – rimarcano dal comitato – che l’ampio sostegno, che i cittadini hanno voluto dare, mostra chiaramente che il comitato Monte Strega non è solo ed esiste una linea di dissenso molto profonda di cui si deve assolutamente tener conto, come richiesto dalla convenzione di Aarhus, che ha fatto bloccare la realizzazione del progetto di campi fotovoltaici a Sant’Angelo in Vado. D’altro canto, appare evidente come non si possa progettare un intervento che stravolge l’ambiente, in uno dei punti paesaggisticamente più rilevanti, e non fare un’opera di informazione tra i cittadini". Intanto la petizione prosegue: si punta a 2.500 firme. "E resta ancora insoluta la querelle tra Provincia e Comune – spiegano dal comitato – su chi debba fare l’esproprio per realizzare l’elettrodotto, lungo 4,5 km, per veicolare l’energia prodotta fino al punto Enel di Sassoferrato. Sembrerebbe che Comune e Provincia non siano intenzionati a farli e la delicata operazione spetti all’azienda proponente, la Solar Challenge 7, che ora sta anche modificando il progetto iniziale sulla base dei rilievi fatti dal Comune". Teoricamente il Comune dovrebbe respingere il progetto, secondo l’ordine del giorno votato da tutti i gruppi consiliari. A breve la conferenza dei servizi. "Continuiamo a lavorare – concludono – per individuare nuove criticità da aggiungere a quelle già fatte conoscere nella ultima conferenza dei servizi".