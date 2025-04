Stop al cantiere della scuola media. Ora la ditta contesta il Comune

Sullo stop ai lavori per la nuova scuola media di Castelfidardo è la ditta Unifor di Osimo a voler puntualizzare il motivo della risoluzione del contratto. "La ditta ha notificato l’atto di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento addebitabile al Comune il 24 marzo e quindi ben prima che lo stesso procedesse con la risoluzione del 9 aprile – dice -. La nostra comunicazione consta di nove pagine dove si è ripercorso tutto l’iter della commessa, già partita con la consegna di un progetto privo delle prescritte autorizzazioni sismiche, che è stato necessario sistemare con due perizie di variante. Si sono sommate le problematiche sulla corretta individuazione delle lavorazioni e sui costi correlati, che hanno costretto l’impresa a formalizzare diverse riserve per il reclamo dei maggiori costi sostenuti e dei danni che non sono state prese in considerazione dal Comune. Di fronte a tali difficoltà, Unifor ha comunque cercato di andare avanti". Nel comunicare la risoluzione poi l’impresa ha assunto impegno di mettere in sicurezza il cantiere. "L’unico incontro che risultava essere stato fissato di recente era quello previsto per il 25 marzo ma tale riunione, da farsi in cantiere per affrontare questioni tecniche, era stata convocata prima dell’invio della lettera di risoluzione e quindi non poteva, di certo, essere finalizzata a una ripresa bonaria del rapporto. Poi la copertura non risultava essere stata esplicitata negli atti della gara di affidamento dell’appalto e l’esistenza di un finanziamento con i fondi Pnrr è emersa solo dopo l’avvenuta contrattualizzazione".