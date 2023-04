Stop al clan dei pachistani Chiesto un secolo di carcere per i trafficanti della droga

di Marina Verdenelli

Un fiume di eroina arrivata direttamente dal Pakistan tramite viaggiatori con lo stomaco pieno di ovuli di droga. Lo aveva scoperto la Squadra mobile, insieme al commissariato di Senigallia, stroncando un vasto giro di spaccio. L’operazione, della primavera scorsa, era stata chiamata "Mezzaluna d’oro", dal nome della regione asiatica che ha la maggiore produzione di oppiacei al mondo. La Procura ha chiesto condanne fino a quasi un secolo di carcere per 11 dei 13 componenti della banda dello spaccio che ieri, davanti alla giudice Francesca De Palma hanno formalizzato di procedere con il giudizio abbreviato. Le richieste del pubblico ministero Marco Pucilli sono state di 14 anni per il capobanda e 12 anni per due fratelli che lo appoggiavano, tutti pachistani. Per il resto del gruppo, semplici corrieri, la richiesta è stata tra i 4 anni e otto mesi di carcere e gli 8 anni. Due dei 13 accusati procederanno con il rito ordinario se verranno rinviati a giudizio. La maggior parte del gruppo ha contestata anche l’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La giudice ha rinviato l’udienza a 3 maggio prossimo per decidere sugli abbreviati e sugli eventuali rinvii a giudizio.

Stando al quadro accusatorio la banda dello spaccio era organizzata così: c’era chi individuava i viaggiatori da inviare in Italia con lo stomaco pieno di ovuli di eroina, chi si occupava di comprargli il biglietto aereo, chi li accoglieva in aeroporto e chi li ospitava in case già prese in affitto e dove la droga veniva poi recuperata e affidata a spacciatori locali. Una organizzazione con a capo due pachistani, uno di 30 anni e l’altro di 55 anni. Il giro criminale faceva base per lo più a Senigallia, dove vivevano la maggior parte dei 13 indagati poi finiti in manette. La droga partiva dal Pakistan, ingerita dagli ovulatori che atterravano in aereo a Milano Malpensa. Da lì qualcuno li andava a prendere in auto per portarli a Senigallia da dove poi la droga prendeva altre mete, nel sud delle Marche, a Civitanova, a Macerata e anche nelle regioni di Puglia e Campania.

Tra gli accusati ci sono sia pachistani, che facevano da corrieri ingerendo gli ovuli di eroina, uno ne avrebbe trasportati anche 90 (pezzi da 100, 50 e 30 grammi), che italiani: un anconetano di 54 anni, un senigalliese di 47 anni, una donna di Macerata, poi anche un napoletano, un barese, un tunisino e un indiano. Tutti spacciatori al dettaglio. L’indagine era partita nel 2021, quando erano stati intercettati altri trafficanti poi giudicati in un altro procedimento, e ha portato al sequestro di oltre 4 chili di eroina.