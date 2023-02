Stop alcol nei luoghi pubblici: c’è l’ordinanza

Adesso c’è anche l’ufficialità. Il sindaco Stefania Signorini ha siglato venerdì un’ordinanza che vieta il consumo di alcolici nei luoghi pubblici, nelle piazze, sui bus e negli edifici. Contestualmente arrivano anche due nuove telecamere in centro ad alta definizione, per potenziare il sistema di videosorveglianza e così identificare gli autori di reati o illeciti.

"Tanto l’ordinanza, quanto le nuove telecamere, vanno nella direzione di garantire la sicurezza nella nostra città – spiega – che è sempre stata e rimane una priorità dell’amministrazione. Questi nuovi strumenti si aggiungono all’introduzione del ‘Daspo urbano’ previsto dal nuovo Regolamento di Polizia urbana, al pattugliamento quotidiano dei centri abitati, all’arrivo di nuovi dispositivi per rendere più efficace l’azione della Polizia locale".

Più nei dettagli del provvedimento, fino al 30 aprile il centro urbano sarà off-limits a chi consuma alcol nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Il divieto interessa la zona compresa tra le vie Flaminia, Mameli, Bixio e XX Settembre, in cui rientrano le piazze Mazzini, Garibaldi e F.lli Bandiera, cui si aggiunge piazza Catalani. Il divieto è esteso alle piazze Martiri delle Foibe e della Libertà a Castelferretti, a piazza Gramsci e piazza Europa, ai mezzi di trasporto pubblici, agli impianti sportivi e agli edifici pubblici.

L’ordinanza vuole limitare l’abuso di bevande alcoliche, che in genere sfocia in episodi di degrado sociale, danneggiamenti, aggressioni. Gli ultimi proprio in pieno centro. Fanno eccezione i locali per la somministrazione di alimenti e bevande e gli spazi all’aperto in concessione agli esercenti, oltre alle manifestazioni su area pubblica organizzate dall’amministrazione o da soggetti autorizzati, poiché non hanno mai generato problematiche di abuso di alcol e sussiste comunque una organizzazione in grado di controllare i fenomeni. La misura risponde alla necessità di arginare episodi che creano allarme nella popolazione, specie nell’area tra la stazione e le piazze principali.

Le relazioni della Polizia locale, infatti, indicano che questa zona, a causa di consumo smodato di alcol, "è frequentemente teatro di bivacco, di degrado e di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, sfociando in schiamazzi e liti violente, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro". L’ordinanza si estende ai minorenni, cui sarà vietato il consumo di alcol su tutto il territorio, e si integra alle regole già in vigore, che limitano la vendita di alcolici nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. E chi non la rispetterà? Bevanda confiscata e multa da 200 a 500 euro.