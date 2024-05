Stop alcol sulla spiaggia: multe fino a 500 euro

Al bando il consumo di alcol lungo la spiaggia di Falconara, nel tratto compreso dallo chalet Donaflor, al confine con Ancona, e fino allo stabilimento Api. Oltre 2 chilometri e mezzo interdetti alle bevute, a eccezione degli spazi di pertinenza dei locali che affollano il litorale. Lo ha messo nero su bianco il sindaco Stefania Signorini, ieri, firmando l’ordinanza già pubblicata sull’Albo pretorio: il divieto di bere alcolici nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, da tempo in vigore nella gran parte del centro città, è stato così esteso all’arenile. Non solo, però.

La misura vieta anche l’utilizzo di bottiglie o bicchieri di vetro, ad eccezione delle zone di proprietà di stabilimenti, ristoranti e bar autorizzati alla somministrazione, sia per le bevande alcoliche che analcoliche. Il vetro non potrà essere utilizzato per l’asporto, né potrà essere introdotto dai privati per portare bevande in spiaggia. Il provvedimento è in vigore ufficialmente da ieri. "L’ordinanza è dettata dalla volontà di garantire la sicurezza – ha detto Signorini – che è tra le priorità di questa amministrazione. Rappresenta uno strumento che permette alle forze dell’ordine di intervenire per prevenire ed eventualmente sanzionare comportamenti capaci di creare allarme nella popolazione, come appunto l’eccesso di alcol, che può generare violenza e degrado. Una tutela particolare riguarda i giovanissimi, più vulnerabili e a rischio".

Inizialmente circoscritto alle aree che delimitano il centro storico, tra le vie Mameli, XX Settembre, Flaminia e Bixio, con l’aggiunta delle piazze di Falconara e Castelferretti, il divieto di bere alcol nelle aree pubbliche era già stato esteso a tutta l’area del centro città da via Stamura a via Mameli, da via Bottego-Rosselli al sedime della ferrovia, compresi i sottopassi e i cavalcavia per la spiaggia. Ed ora, come preannunciato ad inizio maggio, ecco le restrizioni anche sul lungomare, dove in estate può aumentare il rischio di eccessi. A tutela dei minori resta confermato il divieto di cessione e consumo di alcolici agli Under 18 nelle aree pubbliche, aperte al pubblico o soggette all’uso pubblico di tutto il territorio comunale.

Da ultimo, si è appreso, come la misura anti-alcol sia stata adottata anche in base a un confronto in Prefettura nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza e offrirà agli agenti della Polizia locale e alle forze dell’ordine un ulteriore strumento di contrasto agli abusi. Occhio alle multe: chi non rispetterà il divieto potrà ricevere una sanzione da 200 a 500 euro, oltre all’allontanamento dalle zone indicate e l’ovvia confisca delle bevande proibite. La stretta è servita alla vigilia dell’estate 2024.

