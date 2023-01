"Stop alla cava della Castelletta, incompiuta della precedente giunta"

"Stop all’attività alla cava della Castelletta e rischio contenziosi? Si tratta di una delle tante questioni lasciate incompiute dalla precedente amministrazione e che l’attuale si trova a dover affrontare per l’inerzia di quella precedente". Così il sindaco Daniela Ghergo replica a Roberto Sorci che ha sollevato la questione. "Al suo insediamento la nuova amministrazione – spiega Ghergo- ha preso atto che la precedente aveva omesso di verificare la quantità di materiale escavato dall’impresa sia nell’anno 2021 che nell’anno 2022, verifica necessaria per poter valutare la richiesta di proroga dell’autorizzazione. Per questo il 30 settembre 2022 è stato affidato l’incarico alla ditta Multioptic Drone per rilevare l’escavato. I risultati sono stati consegnati all’inizio dello scorso mese di novembre e costituiranno un elemento per valutare la possibilità di proroga. La Nuova Sima nel frattempo ha deciso di tutelarsi con ricorso al Tar ed il Comune di Fabriano si è costituito. Essendo in corso un procedimento giudiziale l’amministrazione non può entrare nel merito della questione, che è ormai squisitamente giuridica e viene seguita dai rispettivi studi legali. Creare inutili allarmismi, come fatto dal consigliere Sorci, significa agire solo per sollevare inutili polveroni, che danneggiano i soggetti coinvolti senza dare alcun contributo alle soluzioni. L’attuale amministrazione – conclude Ghergo - sta facendo tutto ciò che le compete per definire la questione giuridica e i risvolti verso l’impresa e i lavoratori".