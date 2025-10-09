Stop alla fuga di diplomati: "Formiamo 13mila persone"

"Dobbiamo combattere la fuga di cervelli non solo di laureati, ma anche di diplomati che non riescono a trovare lavoro". Così Massimo Stronati, in veste di presidente di Cipa Formazione ha presentato il nuovo corso per installatori e manutentori di impianti elettrici, autorizzato dalla Regione Marche e finanziato nell’ambito del programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) che si terrà al centro per l’impiego di Jesi. "C’è bisogno di installatori di impianti elettrici. E questo corso è fortemente richiesto dal mercato. E’ per Amazon che presto aprirà l’hub all’Interporto ma anche per altre aziende. Questa è la direzione giusta perché il territorio, la Vallesina, torneranno a essere motore pulsante della provincia e della Regione".

Dunque una formazione professionale avanzata con risvolti occupazionali importanti per il territorio di Jesi, della provincia e della regione. A organizzare il corso, riservato ai cittadini disoccupati iscritti ad uno dei centri per l’impiego della Regione Marche oltre a Cipa Formazione anche Agorà di Senigallia. "Le finalità del corso sono quelle di fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie per progettare, installare, collaudare e manutenere impianti elettrici civili e industriali – spiega ancora Stronati – oltrechè operare in impianti di pneumatica, importanti per la contingenza lavorativa attuale nel territorio di Jesi, della provincia di Ancona e della regione Marche". "Sono percorsi realizzati sulle esigenze del mercato del lavoro – ha spiegato Massimo Rocchi, dirigente del servizio Formazione Lavoro della Regione Marche – e finanziati dal Pnrr, strumento fondamentale anche per formare il capitale umano. Al termine dei progetti preventivati arriveremo a formare 13mila persone nelle Marche, oggi siamo ad 11mila su tutto il territorio regionale. Abbiamo organizzato oltre 700 corsi di formazione e in questo i centri per l’impiego sono fondamentali".

Pierluigi Santarelli, direttore del centro per l’impiego di Jesi ha ricordato come il centro per l’impiego di Jesi ad oggi abbia laboratori altamente specializzati e all’avanguardia: "Sono quattro le classi che sono arrivate al diploma grazie ai corsi finanziati dalla Regione. E ora sono circa 100 gli studenti. Una vocazione quella della formazione professionale che, dal secolo scorso, è ormai tradizione al centro dell’impiego". Il corso sarà per 15 persone (tra i 18 e i 65 anni) e prevede un’indennità di frequenza riconosciuta a chi non è percettore di Naspi.

Sara Ferreri