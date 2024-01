"Stop alla maxi antenna". Si prepara il ricorso al Tar

"No antenna dentro casa". È quanto recita uno striscione comparso ieri mattina all’imbocco di via Panoramica, dove il cantiere per predisporre l’infrastruttura tecnologica di 5G appare cristallizzato alla situazione antecedente il week-end. Gli operai, infatti, hanno terminato la predisposizione del basamento e delle gettate di cemento, in attesa dei tempi di "maturazione" che consentiranno, tra poche settimane, di issare il traliccio di oltre trenta metri. Non sono fermi, invece, i residenti, che oltre al manifesto di protesta, continuano a confrontarsi per attuare la migliore strategia legale contro il progetto di Inwit Vodafone, che rientra nella missione ‘Digitalizzazione’ della Next Generation Eu e che, nonostante il parere negativo dei Comuni di Falconara e di Ancona, il 21 settembre ha ricevuto le autorizzazioni a procedere in sede di conferenza dei servizi. L’antenna sorgerà proprio a cavallo dei confini comunali, in un terreno privato ricadente nel territorio del Comune di Ancona, in aperta campagna sopra Collemarino, ma avrà ovvie ricadute anche sull’abitato di Falconara. "L’antenna sarà alta due volte e mezzo i palazzi di via Panoramica e sarà posizionata a meno di trenta metri dagli stessi – denuncia Giacomo Chiari, portavoce dei residenti di via Panoramica –. Siamo preoccupati per l’impatto ambientale, paesaggistico, ma anche economico, perché una via Panoramica già dal nome sarà completamente deturpata". Critico anche Antonio (un altro residente), il cui incubo è quello di "aprire la finestra, al mattino, e vedere quell’ecomostro, se così lo possiamo chiamare". "Oltre all’impatto, il pericolo è anche per la salute", aggiunge. "Chi ci darà garanzie, chi ci tutelerà?", si domanda. Detto su queste colonne dello stand-by del progetto del comitato di cittadini, stanno proseguendo le altre azioni per allargare il fronte del no all’antenna. Stasera, alle 21, un nuovo aggiornamento alla Galleria delle Idee di via Bixio, a Falconara, dove gli avvocati del foro di Ancona Massimiliano Bossio e Giorgio Valente – nominati dai residenti – illustreranno le soluzioni pensate. Resta in piedi l’ipotesi del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Proprio per questo, sabato mattina al centro commerciale Le Ville, in una sala messa a disposizione dal Comune di Falconara, i cittadini "accoglieranno le richieste, nonché certificheranno e valideranno le firme dei singoli individui che parteciperanno al movimento che stiamo costituendo", riferisce ancora Chiari. Intanto prosegue il volantinaggio casa per casa, per informare quante più persone possibili sull’imminente installazione dell’antenna. "Ma non siamo a contrari a priori – chiude Chiari –. Noi siamo contrari alla posizione scelta".