Stop alla rotatoria, il sindaco si difende:: "Cerchiamo soluzioni"

Lo stop al cantiere di queste ore alla rotatoria lungo la statale 16 a Osimo Stazione ha fatto scattare le ire di tanti. "Da giorni i lavori del cantiere sono sospesi perché si sono rilevati costi importanti aggiuntivi di lavorazione che hanno determinato il blocco. Ingenti i futuri danni agli esercenti del centro commerciale che sotto il periodo natalizio, fondamentale per il fatturato annuo di un’attività commerciale come quelle presenti nel centro, si vedranno negato l’accesso, non sottovalutando che la strada alternativa proposta è fuori da ogni agibilità o sicurezza possibile", dice il consigliere delle Liste civiche Monica Bordoni. Pronta la risposta del sindaco Simone Pugnaloni: "La scorsa settimana sono sopraggiunti degli interventi aggiuntivi imprevisti. Durante gli sbancamenti sono emersi dei sottoservizi da spostare e delle falde di acqua meteorica che hanno reso troppo umido il terreno, richiedendo maggiori interventi. Per questo il cantiere si è dovuto fermare qualche giorno per trovare una soluzione. L’imprevisto emerso ha spinto la ditta a ipotizzare un maggior esborso economico del Comune. È qui che nasce lo stop momentaneo, perché l’accordo tra le parti è in corso. Si stanno già svolgendo degli incontri per trovare una soluzione sia a livello progettuale che economico. L’intento è di far riprendere il cantiere già dalla prossima settimana. Non c’è alcuna mancanza di fondi da parte del Comune. C’è semmai la necessità di trovare la soluzione".