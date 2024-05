Stop alla truffa dell’asfalto. Arresti anche in provincia

Si presentavano in aziende e abitazioni private offrendosi come operai specializzati di una ditta che si occupava di asfalti ad un prezzo molto conveniente. In un giorno completavano il lavoro che poteva consistere nell’asfaltare una strada privata, un parcheggio condominiale, il piazzale di una abitazione o delle buche. Poi riscuotevano il pagamento ed infine sparivano nel nulla. Spesso l’azienda esisteva solo sulla carta e l’indirizzo della sede non corrispondeva al vero. Il lavoro fatto non durava molto perché l’asfalto risultava di scarsa qualità e alla prima intemperia veniva via come burro. Richiamando gli operai che avevano effettuato l’asfaltatura era impossibile rintracciarli e con loro la ditta per cui dicevano di lavorare. Così sono state scoperte le truffe dell’asfalto, messe a segno in tutta Italia e anche a Camerano. Una delle ditte individuali finite nel mirino della guardia di finanza di Bolzano infatti aveva aperto la partita Iva proprio a Camerano, con una propria ragione sociale intestata ad un 40enne originario di Roma ma che figurava residente nella città del Rosso Conero anche se all’indirizzo fornito risultava abitare una famiglia che con lui non c’entrava proprio nulla. I finanzieri lo hanno scoperto recandosi sul posto per eseguire una delle nove misure di custodia cautelare in carcere emesse ieri dal gip del tribunale di Bolzano.

Gli arresti sono scattati alle prime luci dell’alba e il 40enne è stato rintracciato poi nella capitale e anche lui portato in carcere. Insieme ad altre otto persone è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e all’autoriciclaggio. Le indagini sono partite da Merano, in Trentino Alto Adige, a febbraio del 2023 quando sono arrivate le prime denunce da parte di cittadini incappati nelle ditte fantasma. Da almeno tre anni sarebbero andate avanti con la truffa, con beffati in tutta Italia e anche nelle Marche.

I finanzieri hanno ricostruito l’operatività di un gruppo transnazionale composto da italiani, britannici e irlandesi e diretti da un italiano, tutti coinvolti nelle "truffe dell’asfalto". I referenti delle ditte si presentavo a proporre le asfaltature non destando sospetti perché erano per lo più persone distinte, con accento anglosassone. Spiegavano che avevano appena compiuto dei lavori di posa di catrame in cantieri nelle vicinanze per appalti pubblici e di avere quindi subito disponibilità di materiale e operai. Chi accettava di far fare loro il lavoro pagava subito perché l’asfaltatura era veloce e si concludeva in giornata. Al gruppetto finito in manette la finanza contesta di non aver pagato le tasse, non aver versato i contributi ai dipendenti che poi erano loro stessi e non aver versato l’Iva arricchendosi di oltre 9 milioni di euro veicolati su conti correnti esteri sui quali sono stati chiesti i sequestri.

Marina Verdenelli