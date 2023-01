"Stop alle barriere ferroviarie" Si allarga il fronte del no ai muri

La solidarietà tra cittadini muove ad alta velocità lungo la dorsale adriatica. E così, marchigiani e molisani rispondono presenti all’Sos che arriva da Chiavari, in Liguria: "Siamo con voi per la battaglia al muro sul mare". Da qualche tempo anche nella regione "a mezzaluna" si è costituito il comitato ‘No alle barriere ferroviarie fonoassorbenti’, con l’intento - come accaduto nel resto dello Stivale – di contrastare un’opera nefasta. Il portavoce del comitato ligure, Davide Grillo, è stato contattato dall’omologo (e falconarese doc) Paolo Baldelli, quale rappresentante del coordinamento no muro delle Marche, e dall’esponente di Cittadini in Rete (Termoli), Carmela Sica. A Grillo sono stati offerti "sostegno, informazioni utili e disponibilità totale alla costituzione di un fronte unico nazionale, contrario alla realizzazione di barriere antirumore, gravemente impattanti sui territori in cui vengono progettate, come soluzione al problema della rumorosità dei treni che attraversano centri abitati", scrivono in una nota in cui, evidentemente, idee e intenti convergono.

Nota che, di fatto, sancisce una svolta epocale: "La costituzione di un Comitato comune, di interesse nazionale, atto a coordinare azioni tese al contrasto di quello che, da anni, denunciamo come una follia amministrativa: la realizzazione di barriere antirumore, alte fino ad 8 metri, in aderenza di case, scuole, edifici pubblici e in sfregio al patrimonio paesaggistico italiano, davanti a scorci panoramici di inestimabile valore – si legge ancora nel comunicato -. Cosa ne sarebbe delle nostre terre su cui si progettano barriere così imponenti? Che riflessi negativi avrebbero per il turismo della Liguria, delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise e di tutti i territori a vocazione turistica in cui si pensa ad un tale progetto? E quali conseguenze ci sarebbero a livello di salute e di ambiente?".

Secondo il costituendo coordinamento nazionale, "le barriere antirumore vanno impedite non solo nella costruzione, ma anche a livello progettuale, visto che ci sono tecnologie alternative, adottate dagli altri Stati membri dell’Europa, che permetterebbero di raggiungere gli obiettivi di riduzione del rumore prodotto dai treni". E in chiusura un messaggio chiaro per la politica italiana, che "ha l’opportunità di correggere questa problematica, correggendo le norme in contrasto con questo obiettivo, come richiede anche Rfi stessa". Intanto annunciano di continuare a vigilare sulla questione: se è vero che per gran parte delle Marche il Ministero ha imposto uno stop alle Ferrovie, e dunque alle barriere, assicurando il primo round della battaglia a cittadini, la guerra - avvertono - non è ancora vinta del tutto.

Giacomo Giampieri