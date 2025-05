Stop alle navette, bloccati in centro con auto allo stadio

Oltre alle polemiche sull’organizzazione commerciale della Fiera di San Ciriaco, a partire dalla protesta degli street food, qualche magagna alla fine è emersa anche sul fronte della mobilità. Nello specifico quanto accaduto sabato sera, un disagio che ha colpito svariate decine di persone ‘sorprese’ dalla fine della navetta Rossa messa in campo da Conerobus per il collegamento dal parcheggio dello stadio del Conero al centro e viceversa. Proprio per il collegamento di ritorno, interrotto con l’ultima corsa alle 22,05, si è verificato un problema.

La richiesta eccessiva ha fatto sì che circa 70-80 persone restassero a piedi in piazza Cavour senza sapere come raggiungere Passo Varano e l’area dello stadio e del palas. In fretta e furia è stato necessario organizzare una corsa straordinaria per colmare quella lacuna e consentire alla gente di tornare a casa. Altre due navette, la 1 e la 4 hanno palesato altri problemi, tra gente costretta a terra e orari non rispettati, la linea 1/4 satura e orari anche qui sballati a causa del traffico, della carenza di corsie preferenziali e dalla necessità di investire di più da parte del contraente (il comune di Ancona) nel Tpl.

Sul fronte della sicurezza, la squadra mobile di Ancona ha fermato due ventenni abruzzesi trovati in possesso di una modica quantità di marijuana.