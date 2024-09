Stop allo scempio. Giù il palo della vergogna davanti all’arco Clementino

Nuova illuminazione del Porto Antico, al via ieri i lavori del progetto ITI Waterfront. L’intervento durerà 113 giorni e dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Nei lavori in ambito portuale spicca la demolizione della torre faro, non più funzionante, che si trova vicino alla Porta Clementina. Sul monumento, di competenza della Soprintendenza, l’Adsp ha da poco realizzato un primo intervento di messa in sicurezza del manufatto murario. Una battaglia che il Carlino ha portato avanti in passato e che ora trova compimento nella scelta dell’Authority. Il ‘palo della vergogna’ era stato ribattezzato e allora, nel marzo del 2023, l’Autorità portuale, attraverso una nota ufficiale, aveva annunciato che quella torre sarebbe stata tolta con l’inizio dei lavori per l’ITI Waterfront, come poi si sta verificando. La torre in questione si trovava a pochi metri di distanza dall’Arco Clementino, oscurandolo, e per decenni ha rappresentato un ostacolo e uno scempio nell’area dove si trovano la Lanterna, le mura storiche e soprattutto l’Arco di Traiano. Una nuova torre, meno impattante ma vitale per garantire l’illuminazione necessaria, dovrebbe essere piazzata al Molo Rizzo. A tal proposito sono partiti i lavori al Porto Antico di cui è capofila il Comune di Ancona e che vede l’Autorità di sistema portuale partner per l’ambito portuale. L’intervento, ispirato alla sostenibilità e all’efficientamento energetico, prevede la realizzazione della nuova illuminazione del percorso pedonale e stradale dall’Arco di Traiano fino alla base della sede della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco. L’investimento dell’Ap è di 450 mila euro. L’opera consentirà di migliorare la visione del luogo, in particolare la prospettiva unica in linea della Porta Clementina con l’Arco di Traiano e il Duomo di San Ciriaco.