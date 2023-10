Stop del Comune al molo Grandi Navi. Msc, futuro in bilico

La battaglia per il molo Grandi Navi al porto di Ancona non è ancora una partita chiusa. Dal secondo incontro tra Msc, colosso del crocierismo mondiale, il sindaco Silvetti e il presidente dell’Autorità portuale, Garofalo, qualche segnale in controtendenza è emerso. La giunta comunale, dopo una iniziale manovra a "U", ha ribadito il no secco all’opera, adducendo motivazioni ambientali. L’opera è stata impostata dalla vecchia giunta di centrosinistra, poi il Covid ha bloccato tutto e in campagna elettorale Silvetti ha sottoscritto il documento delle associazioni ambientaliste anconetane, che la bocciava. Ora, però, ci sarebbero forze interne al centrodestra e soprattutto ai settori produttivi, alle categorie e agli operatori portuali, che spingerebbero per una ulteriore riflessione. L’opera prima del 2020 ha ricevuto l’ok del Consiglio superiore dei lavori pubblici e superato tutta la fase burocratica. La giunta Silvetti, sostenuta sul tema anche dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha puntato tutto sulla cosiddetta ‘Penisola’, un progetto lanciato vent’anni fa e poi chiuso dentro un cassetto. Msc era pronta a realizzare e gestire l’hub delle crociere dell’Adriatico ad Ancona, ma la volontà dell’amministrazione comunale di puntare su altro potrebbe spingere il brand con sede a Ginevra a sondare altri porti.