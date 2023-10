Stop droga, bullismo e alcol: studenti a lezione dalla polizia

Stop a droga, alcol, bullismo e sfide estreme. Il vicequestore Paolo Arena dirigente del commissariato ha incontrato il secondo gruppo degli studenti delle classi prime del Marconi Pieralisi, diretto dalla dirigente Maria Rita Fiordelmondo. In tutto 330 alunni. "Questa generazione di giovani , in particolare – rimarca Arena - è al centro di problematiche pesanti che richiedono sostegno e risposte da parte delle agenzie educative e delle forze di polizia. Le sostanze stupefacenti sono diventate una piaga sociale che mette a repentaglio la salute e la vita di ragazzi sempre più minorenni. In testa la cannabis, a seguire la marijuana, la cocaina, e le nuove droghe in circolazione la Spice e le Nps, i cui effetti sulla salute non sono ancora ben noti e quindi più pericolose. Ad oltre il 50% di adolescenti è capitato di bere alcolici e di ubriacarsi per poi mettersi alla guida di veicoli provocando serio pericolo all’incolumità propria e altrui". "Purtroppo oggi – aggiunge - accade sempre più spesso, che il gusto dell’estremo cattura i giovani: i selfie estremi, le sfide al limite, le corse folli. Per buona parte degli adolescenti, la vera vita è quella in rete".