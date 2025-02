"Stop Edison", manifestazione in Provincia

È il giorno della (nuova) manifestazione dinanzi alla Provincia di Ancona, organizzata dall’Assemblea permanente ‘Stop Edison’ di Jesi per dire no all’impianto di trattamento rifiuti proposto nella zona della Zipa dalla società Edison Next Recology. Cittadini e comitati si riuniranno intorno alle 11 nei pressi della sede dell’Ente provinciale.

"È questo l’Ente di riferimento per il procedimento amministrativo, che nel contesto della Conferenza dei servizi, insieme agli altri enti tra cui il Comune di Jesi, sarà chiamata a determinare la valutazione dell’impatto ambientale – hanno detto gli organizzatori –. Numerose le realtà che si sono mobilitate contro la realizzazione dell’impianto e nell’ambito dell’iter autorizzativo hanno fatto pervenire osservazioni critiche sulla proposta progettuale alla Provincia, evidenziando le rilevanti irregolarità che potenzialmente inficiano lo stesso iter amministrativo. Per questo si ritiene che ci siano tutte le condizioni per una decisione avversa all’insediamento dell’impianto".

Il presidente Daniele Carnevali ha comunicato la disponibilità ad incontrare una delegazione dell’Assemblea. Intanto non si placano le critiche dell’opposizione all’amministrazione guidata da Lorenzo Fiordelmondo. Per Jesiamo, "appare inconcepibile che, ad oggi, il Comune di Jesi non abbia agli atti la risposta che Edison ha dato alla Provincia di Ancona riguardante i chiarimenti che la stessa ha chiesto alla multinazionale sull’idoneità del titolo per la disponibilità dell’area, rispetto alla corretta applicazione del regolamento Zipa. Eppure, solo poco tempo fa, era stato lo stesso Fiordelmondo ad accaparrarsi la paternità del vizio sul regolamento Zipa, dimenticandosi distrattamente ora di chiederne riscontro ai diretti interessati, quasi a testimoniare la lontananza dell’Amministrazione dall’esito del procedimento. Ma siamo sicuri che il Comune di Jesi sia contrario, non solo a parole ma nei fatti, all’impianto Edison?".

Ha chiesto conto anche Per Jesi: "Sapendo che c’è già un riscontro da parte di Edison rispetto a questa richiesta di arresto del procedimento, perché il sindaco non si opera con altrettanto fervore per informare la città su questo passaggio così importante? I cittadini hanno il diritto di sapere come sono andate le cose sin dall’inizio e non meritano di ricevere per l’ennesima volta una versione artefatta e camuffata, data dalla necessità di correre ai ripari da quando è stato tolto il coperchio ad una vicenda complessa con conseguenze serie per città e territorio circostante".