Stop al Lazzabaretto alla Mole, Rubini: “Bertini incapace, deve dimettersi”

Ancona, 29 gennaio 2024 – Mole, stop al Lazzabaretto e agli eventi estivi: dopo il consigliere comunale Carlo Pesaresi, anche l’ex candidato sindaco, Francesco Rubini Filogna (Altra idea di città), chiede le dimissioni dell’assessore alla cultura, Anna Maria Bertini: "È inadeguata e inopportuna". Poi, l’affondo all’amministrazione: "Passiamo dalla padella alla brace". Il consigliere di sinistra è andato sul "ponte incriminato", come l’ha definito sui social. È lì il cantiere (fermo) che impedirebbe la fruizione del Lazzabaretto (bar e cinema).

Rubini, che idea si è fatto?

"Penso che la mannaia sugli eventi alla Mole, con o senza cantiere, sarebbe arrivata: è un po’ uno scalpo politico. Il cantiere ci sarebbe stato in ogni caso, ma i lavori vanno organizzati in modo tale da non determinare disastri".

A cosa si riferisce?

"Allo stop della Mole e ad un problema di cui nessuno parla: finché il pontile sarà interessato dal cantiere, i tanti anconetani che hanno l’imbarcazione in quello specchio acqueo non potranno salpare. Quella sotto il ponte è l’unica via d’uscita per chi ha il natante su quel lato. E non parliamo di ricconi con lo yacht, ma di persone che amano il mare".

Si scaglia tanto sull’amministrazione Mancinelli quanto sulla giunta Silvetti…

"A differenza di chi governava prima, io non ho alcun interesse a partecipare alla gara di chi era più bravo. Siamo passati da un’amministrazione che alla Mole faceva molto (con eventi troppo di nicchia) a una giunta che si presenta con ´Lo Zoo di 105´ e distrugge la stagione estiva della Mole stanziando pochissimi soldi per la cultura. Noi di Aic mai abbiamo pensato che questa potesse essere la soluzione. Bisognava continuare con la Mole e in più pensare alle iniziative nei parchi pubblici".

Prosegua…

"Vi è l’incapacità di questa amministrazione di trovare un’alternativa sia al Lazzabaretto sia alle rassegne della Mole. È surreale che i lavori di ristrutturazione di un ponte non possano essere conclusi prima dell’estate. Il ´Lazza´ è un centro importantissimo di aggregazione estiva, va trovata un’alternativa. Bisogna investire seriamente sul porto antico come elemento complementare alla Mole, immaginando un’area con attrezzature per somministrazione di cibo e bevande".

Dall’opposizione, Pesaresi parla di “poliziotto buono (il sindaco)” e “poliziotto cattivo (l’assessora)”. Concorda?

"No, qui c’è solo un assessore incapace e incompetente e un sindaco che prova a mettere le pezze. Ma così non può funzionare. Il sindaco non farà mai in tempo a colmare tutti i disastri di Bertini, perché la direzione cultura spetta a lei".

Parli fuori dai denti: chiede le dimissioni?

"Sì, valuteremo con gli altri una mozione di sfiducia. Bertini ha già ampiamente dimostrato di non essere all’altezza del ruolo. Non ne ha azzeccata una, né conosce la macchina amministrativa. Non è nelle condizioni di gestire politicamente un calendario culturale".

Non le sembra troppo?

"Fa sfondoni ogni volta che parla, è imbarazzante. E immagino lo sia altrettanto per sindaco e giunta. Tutto è legittimo quando si tratta di scelte politiche, ma in campo ci vogliono competenza e serietà. E invece siamo nella confusione più totale".