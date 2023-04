"Stop medici cooperative Bisogna assumere dalle graduatorie"

"Anche per gli operatori socio sanitari si ricorre alle cooperative, vanificando di fatto i concorsi". A denunciare i "paradossi eclatanti" della sanità anconetana è la Uil del capoluogo. "Mentre da un lato – evidenzia il sindacato - si lasciano scadere, (lo scorso 5 marzo), le graduatorie per l’assunzione diretta di nuovo personale infermieristico, si assiste inermi ad alcuni paradossi che rischiano di compromettere definitivamente il buon funzionamento della sanità anconetana. Senza l’ingresso di nuovo personale, fatta salva la necessità di stabilizzare tutto il personale precario, per garantire la regolare fruizione di ferie nel prossimo periodo estivo, sarà probabilmente necessario chiudere o accorpare reparti e servizi, riducendo di conseguenza i servizi ai cittadini. Imminente è la scadenza anche delle graduatorie per il concorso di oss, prevista per il prossimo mese di agosto, i quali dopo aver superato le prove attendono, ora, di poter essere chiamati, ma è proprio per questi operatori e su questo punto che si inserisce quello che appare essere uno dei più grandi paradossi sottaciuti del nostro servizio sanitario da anni. Ci risulta infatti – spiegano - che gli operatori socio sanitari non verrebbero assunti dalla graduatoria, rischiando così di decadere, perché, ormai da decenni, verrebbe regolarmente prorogato sic et simpliciter un non meglio precisato appalto, in funzione del quale all’interno di diversi presidi ospedalieri pubblici della provincia di Ancona lavorerebbero oss dipendenti di cooperative. Questi sono in servizio presso molti presidi ospedalieri della provincia: a Chiaravalle, al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Torrette, a Loreto, al servizio Dialisi di Senigallia, all’ex Crass di Fabriano, alle cure intermedie di Sassoferrato, a Montecarotto insieme addirittura ad alcuni infermieri. Il paradosso è eclatante se – aggiungono - la graduatoria per l’assunzione di oss dal concorso non verrebbe fatta scorrere a causa dell’incapienza del tetto di spesa di personale, eroso anche dal costo derivato dalla proroga degli appalti, e a causa del fatto che i posti in organico continuerebbero a essere coperti da personale dipendente di cooperative private. Tra l’altro, paradosso nel paradosso, molte delle oss dipendenti delle cooperative impegnate negli appalti pubblici, sarebbero esse stesse vincitrici di concorso e in graduatoria, ma non verrebbero assunte perché loro stesse occupano temporaneamente il posto in organico. E’ necessario procedere con urgenza all’assunzione del personale dalla graduatoria del concorso".