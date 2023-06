Stop prenotazioni per l’evento Rds

Rds, stop alle prenotazioni. Per partecipare ai concerti organizzati in occasione del Rds Summer Festiva, evento in programma in città il 23 e il 24 giugno, non è più possibile prenotarsi sul sito dell’emittente radiofonica nonostante i nomi degli ospiti della seconda serata non sono ancora stati resi noti. È bastato annunciare Giorgia e Achille Lauro per far scatenare i fans che potranno assistere gratuitamente al concerto. Per la seconda serata circola invece il nome di Biagio Antonacci. Due giorni prima, a precedere l’evento di Rds sarà la Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’, il cui ricavato sarà devoluto agli alluvionati.