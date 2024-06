Storia contemporanea al centro di tre incontri

Al via "Leggere la Storia. Incontri di Storia Contemporanea", un ciclo di incontri pubblici ai quali, negli anni, hanno partecipato i più autorevoli esponenti della storiografia italiana. Storici accademici di lungo corso come Emilio Gentile, Giovanni Sabbatucci, Paolo Pombeni, Tiziano Bonazzi, Paolo Macry, Simona Colarizi e altri, volti familiari al grande pubblico. Il palcoscenico sarà il Palazzo della Signoria in Piazza Colocci 1, sede della Biblioteca Planettiana, fino a domani, per tre incontri consecutivi (inizio ore 18,15, ingresso libero), si discuterà degli avvenimenti he cento anni fa, nel 1924, segnarono la storia italiana e mondiale: "L’assassinio di Giacomo Matteotti, con la secessione dell’Aventino. La successiva svolta che portò il regime fascista a gettare le fondamenta dello stato totalitario, la morte di Lenin e la violentissima lotta per il potere che terminò con la spietata affermazione di Stalin e il caso Girolimoni, il mostro di Roma, uno dei primi episodi dell’Italia moderna in cui l’errore giudiziario fu anche il risultato di una spirale ossessiva volta a costruire un capro espiatorio".