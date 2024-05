Storia del Baratto a Osimo: il documentario a luglio in tv

Andrà in onda a luglio il documentario che racconta la storia del Baratto di Osimo. È l’ultimo lavoro della White Film, casa di produzione di Roma impegnata nel mercato dell’audiovisivo, che dà voce alle realtà alternative e offre contenuti che trovano collocazione anche nei palinsesti di importanti canali televisivi nazionali, come quello pubblico della Rai. Affronta il tema del riciclo e dell’eco-sostenibilità, attraverso le testimonianze dirette della presidente dell’associazione Nerina Bianchetti, di diversi volontari, di alcuni fruitori del servizio, e di rappresentanti di enti del Terzo Settore partner del Baratto. La regia è stata curata da Simone Adriani. Il Baratto promuove l’economia circolare e la cultura della sostenibilità attraverso la promozione del recupero e dello scambio di prodotti dopo il primo uso, senza la mediazione del denaro. Negli ultimi anni ha offerto supporto con invii umanitari ai centri terremotati, ai profughi della rotta balcanica e della guerra in Ucraina, ai detenuti ristretti nei penitenziari delle Marche.