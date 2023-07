"Storia e segreti delle tartarughe", una lezione per grandi e bimbi con la Fondazione Cetacea

Si scalda l’estate numanese. Stasera alle 21.30 a piazza Nuova sul belvedere di Numana grande appuntamento con "Storia e segreti delle tartarughe", una lezione per grandi e bambini sul cetaceo più amato in collaborazione con la Fondazione Cetacea di Riccione che sta già preparando altri rilasci di tartarughe curate alla spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo con partenza dal porticciolo numanese. Domani sera invece, stesso posto e stessa ora, per la rassegna "Un libro che passione", è in programma la tanto attesa presentazione del libro "Ritratti di donne" a favore di Airett, associazione italiana Rett (raro disturbo del neurosviluppo) alla presenza della scrittrice Sara Rattaro. E’ una raccolta di racconti cui hanno partecipato 28 autrici emergenti. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto proprio all’associazione.