Storia, monumenti e personaggi. Nel "Libro" c’è l’anima di Ancona

"Ancona. Il libro". È difficile trovare un titolo più appropriato per il volume di Annalisa Trasatti, edito da Claudio Ciabocchi Editore. Difficile perché questo libro non è soltanto una guida alla città, un testo che racconta la sua vita lunga 2400 anni, ma è davvero qualcosa di più. Un’opera che uscendo dagli schemi scontati delle guide turistiche, amplia lo studio e la ricerca anche alla vera anima della città, al suo carattere, alle abitudini e alle consuetudini. Questo fa si che scorrendo le pagine sia possibile scoprire che cosa hanno provato i grandi personaggi che hanno visitato Ancona, come Joahn Gasper Goethe ("Ascesi sino alla Cittadella che domina la città, vedemmo la più bella veduta del mondo e così. Fu pagata la mia fatica"), o conoscere da vicino i grandi personaggi storici della città, da Stamira a Francesco Scarabicchi, le tradizioni artigianali dall’antica fabbrica della porpora romana e le caratteristiche botteghe che oggi fanno ancora della manualità un’arte preziosa. Poi i suoni della città, da quelli acuti del porto allo strisciare dei "moscioli" nelle reti, fino alle canzoni delle sorelle Bertè oppure all’opera di Franco Corelli. Nulla è tralasciato, come ad esempio il rapporto della città con il grande cinema di Luchino Visconti, di Mario Monicelli e di Nanni Moretti. E ancora: la street Art per chi ama l’arte di strada. La parte più consistente dell’opera, tuttavia, è dedicata alla storia di Ancona attraverso i secoli e alla visita con degli itinerari che consentono di scoprire i monumenti, i musei, il monte Conero con Portonovo e i gioielli storici, Ancona sotterranea, le sue cisterne e le sue fontane. Poi ecco l’Ancona Vanvitelliana con tutte le opere realizzate in città dal grande architetto napoletano. Sono davvero poche le guide che raccontano i parchi cittadini, ma Annalisa Trasatti non li dimentica nel suo studio, raccontando la loro storia, come accade per il parco del Cardeto, cimitero degli ebrei e anche luogo di fortezze difensive, o per la Cittadella, che dal XVI secolo domina Ancona dall’alto. Insomma, si tratta di una guida a trecentosessanta gradi, redatta sia in italiano che in inglese, e supportata da una ricchissima raccolta di immagini dal grande formato dei vari monumenti, degli scorci, dei panorami e di tutti quei particolari della città che possono sfuggire a un viaggiatore troppo frettoloso. Chiude la guida un elenco di undici luoghi di Ancona da dove è possibile ammirare la bellezza dall’alto, provare rare emozioni, dove fermarsi un attimo per godere di una vista, che sa riempire il cuore.