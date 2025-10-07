Storica libreria rischia la chiusura, avviata raccolta fondi: si mobilita anche il sindaco

Castelfidardo (Ancona), 7 ottobre 2025 – “Salviamo insieme la libreria Aleph. Stiamo valutando se proseguire o meno la nostra avventura, che dura dal 1999. Sono tempi troppo difficili e bisogna avere nervi saldi e mente aperta”.

Il grido arriva dalla storica libreria in pieno centro di Castelfidardo, cuore pulsante della cultura cittadina. Il sindaco Roberto Ascani sostiene la causa: “Non possiamo perdere un patrimonio come la libreria Aleph. Moreno e Francesca hanno rappresentato per tanti aspetti l'unico baluardo a difesa e a sostegno della cultura e del senso civico cittadino. Per tanti la libreria è stata rifugio di fronte all'aridità di approfondimento e di pensiero critico. Facciamo ognuno il nostro, un piccolo aiuto per non lasciare che si perda una parte fondamentale della nostra comunità”.

Il progetto

Un luogo che unisce: entrare in libreria è come varcare la soglia di una casa comune, tra scaffali e pagine non ci sono solo storie da leggere, ma persone da incontrare, sguardi che si incrociano, consigli che diventano ponti. La libreria è un luogo che invita a rallentare e a ritrovare il piacere del dialogo. È uno spazio in cui la cultura si fa relazione e la solitudine trova compagnia. Difendere una libreria indipendente significa difendere un pezzo di comunità, un cuore che batte per tenere insieme le nostre vite attraverso le parole.

“Alla libreria Aleph di Castelfidardo in questi anni abbiamo messo tutte le nostre forze, per continuare a tener vivo un presidio di civiltà nella nostra città, investendo passione, fatica, energia e tutte le nostre risorse economiche – spiegano i proprietari che hanno lanciato una raccolta fondi -. Ma di fronte ad un mondo che va da un'altra parte, ora tutto è diventato insostenibile (costi, meno ricavi, affitto, fidi bancari). Dobbiamo necessariamente trovare le risorse economiche utili a poter andare avanti senza soccombere e proseguire con un buon vento. Se avremo successo insieme, allora la libreria Aleph esisterà e rilancerà ancora di più eventi, formazione e occasioni di incontro. Noi lavoriamo in libreria, che però deve essere un patrimonio di tutta la città. Impegniamoci a non perdere anche quest'altro frammento della nostra anima cittadina. Ogni donazione riceverà un premio dalla libreria Aleph: libri, oggettistica, benefit, sconti e ovviamente tutta la nostra piena gratitudine”.

La città si è messa in moto e nel giro di poche ore sono stati superati i tremila euro.