Storiche panchine restaurate: dirigente nei guai

di Marina Verdenelli

C’era da rifare piazza Cavour e così erano state tolte le panchine di ferro e ghisa. Panchine storiche e testimoni anche della prima guerra mondiale visto che proprio sullo schienale, alcune di loro, riportavano il bollettino della vittoria, quello del generale Armando Diaz, inciso lettera per lettera. Realizzate nel 1920 non erano tutte in buono stato e per cinque di queste il Comune aveva disposto un restauro finito poi in subappalto ad una ditta emiliana. Proprio il restauro ha inguaiato l’ex ingegnere capo del Comune dorico, Luciano Lucchetti, finito ora a processo per aver violato una norma sui beni culturali e relativa al restauro di un bene storico disposto senza autorizzazione della Sovrintendenza. Difeso dagli avvocati Antonio Mastri e Roberto Tiberi, Lucchetti (ormai in pensione) si è opposto ad un decreto penale di condanna preferendo il processo per dimostrare la sua innocenza. Stando all’imputato infatti l’autorizzazione alla Sovrintendenza ci sarebbe stata. Il dibattimento si aprirà il prossimo 29 maggio davanti alla giudice Tiziana Fancello.

I fatti si riferiscono a dicembre 2019, quando sarebbe stato ordinato il restyling di cinque panchine liberty di piazza Cavour. Lucchetti all’epoca era dirigente della direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione civile e Sicurezza del Comune e avrebbe fatto eseguire ad una ditta di San Paolo di Jesi il recupero delle panchine. La ditta jesina avrebbe dato poi in subappalto il lavoro ad una ditta di Reggio Emilia. Tutte le panchine riportavano su un longarone il testo del generale Diaz a seguito della vittoria della prima guerra mondiale. Stando alle accuse si sarebbe saltato un passaggio importante, avere il benestare della Sovrintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il paesaggio delle Marche. Le panchine infatti hanno più di 70 anni e rientrano, per la normativa, tra i beni di proprietà pubblica tutelati. Ad indagare erano stati i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, dopo l’interrogazione in consiglio comunale fatta dalla consigliera della Lega Antonella Andreoli, ad ottobre del 2019, che chiedeva lumi sul perché una panchina storica di Ancona era finita al museo della Ghisa, il Mig, di Longiano, in Emilia Romagna. Lì era arrivata addirittura a pezzi per poi essere riassemblata. Il pubblico ministero Paolo Gubinelli aveva aperto un’inchiesta che aveva portato al sequestro preventivo della panchina emigrata fuori regione. Le altre quattro erano tornate poi nella piazza. Sulla questione erano stati indagati due imprenditori perché l’avevano rimossa e collocata nel museo. Uno in particolare si sarebbe trattenuto lo schienale con la storca scritta che riportava l’incisione del telegramma di Diaz, quello con cui si celebrava la sconfitta dell’impero austro-ungarico, ricostruendola con altri pezzi per poi darla al Mig. L’inchiesta si era poi allargata arrivando a coinvolgere il dirigente comunale. I carabinieri, ripercorrendo a ritroso gli spostamenti delle panchine e il loro restauro, non hanno trovato il nulla osta per il restauro. Un documento che andava richiesto con una procedura distinta rispetto a quello generico della piazza.