Storie di guerra e di eroi invisibili: "Sono racconti tra più generazioni"

Salone dell’editoria marchigiana: alla Mole, oggi (alle 16), un libro sui racconti di vita quotidiana ai tempi di guerra. Un mosaico di storie ricomposto dall’anconetana Alessandra Maltoni, che è andata a caccia di testimonianze sui tempi che furono. Tra gli autori, figli e nipoti di chi, durante la guerra, si è arruolato, ha combattuto al fronte, si è salvato oppure – purtroppo – è morto. Racconti, quelli inseriti nel secondo volume di "Innesti di memoria. Sulle orme di una scelta" (Ventura edizioni) che passano anche dalle Marche e da Ancona coinvolgendo tutto il centro Italia e non solo. Il libro è acquistabile da Fogola.

"L’idea è nata durante la pandemia – spiega Maltoni – quando c’è stato modo di ripensare e di ripensarsi. Ho iniziato a costruire una raccolta di ricordi di famiglia, trasmessi da figli e nipoti sul periodo della guerra. Dapprima l’idea di un libro era lontana, poi tutto ha preso forma. È bello lo scambio tra generazioni, questa connessione di memoria tra tutti noi. Personalmente, sono molto affezionata alla memoria nell’accezione più ampia del termine. Ora, mi piacerebbe fare un lavoro incentrato sulla memoria scolastica. D’altronde, si chiama memoria civile ed è fatta di racconti eterogenei che tutti noi abbiamo vissuto in prima persona".

Il testo raggruppa "tanti racconti diversi, tramandati in gran parte dai parenti dei protagonisti, dato che molti di coloro che hanno vissuto la guerra purtroppo non ci sono più. Non sono solo storie a sfondo bellico in senso stretto, con battaglie o scene di guerra cruenta, ma anche (e soprattutto) storie dei cittadini dentro le case, di sfollamento, di amicizia e di vita in un mondo stravolto, che di quotidiano – riflette – non aveva più nulla. Ci sono famiglie che mi hanno raccontato l’esperienza dei loro cari in guerra, al fronte. Soldati non per scelta, eroi invisibili, un po’ dimenticati dopo l’8 settembre. Gente che per non aderire alla Repubblica sociale è finita nei campi di prigionia della Germania di quei tempi".

Come il partigiano Italo Petrelli (plurimedagliato), che si lanciò da un treno in corsa all’altezza di Ancona: "Si narra che mio padre – racconta la figlia, Nicoletta – rimase davanti a un plotone di esecuzione finché il destino non cambiò le carte in tavola. Con altri 5, fu caricato su un treno diretto a un campo di concentramento tedesco. Fu lo zio a liberarlo. Salì sul treno con una scusa e gli diede uno scalpello, con cui papà ruppe le travi del vagone. Poi, si lanciò sui binari". Fra i racconti dorici, spiccano, tra gli altri, quelli di Anna Olivari, Sergio Stefanini, Giovanni Pistelli, Gianfranco Di Cola, Paola Francelli, Stefania Potenza, Maurizio Pincherle.

Nicolò Moricci