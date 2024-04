"Storie di Ostra": musica, canto e tradizione

Prima assoluta stasera (ore 21, ingresso libero) al teatro La Vittoria per le "Storie di Ostra": un’esperienza unica che unisce musica, canto e tradizione. Sette opere da camera ispirate dai fondali ottocenteschi del teatro recuperati dall’abbandono, un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Ostra e l’Accademia Puccini di Lucca. Ciò che rende particolare questa produzione è il ruolo dei sette fondali ottocenteschi custoditi dal Teatro di Ostra fin dalla sua ricostruzione nel 1863. Questi fondali, recuperati dall’abbandono e divenuti oggetto di studio dei Musei di Versailles, sono lo spunto per 7 opere da camera brevi (della durata di 10 minuti l’una) realizzate da altrettanti compositori che andranno a formare insieme l’opera le "Storie di Ostra". "Un’occasione per celebrare la musica contemporanea e l’innovazione – spiegano gli organizzatori - mantenendo saldo il legame con la tradizione operistica italiana, in linea con l’ispirazione che anima l’Accademia e il Festival di Lucca. Gli spettatori saranno trasportati nelle diverse ambientazioni dell’opera, ispirate proprio dai fondali storici del teatro di Ostra con le musiche, composte da docenti della Puccini International Opera Composition Academy di Lucca e finalisti della masterclass per composizione". Info e prenotazioni: 071 7980606.