Storni alle finestre, scuola ‘sigillata’

Storni alla media Belardi di Marzocca, in classe si sta con le finestre chiuse. Venerdì il Comune, con una delibera è corso ai ripari ingaggiando i falconieri per scacciare gli storni che hanno invaso la scuola. Gli escrementi, causano cattivo odore, al punto che gli insegnanti sono costretti a fare lezione con le finestre chiuse, con tutte le difficoltà legate al caldo dei giorni scorsi, insopportabile dentro le classi, soprattutto in quelle esposte a sud. Ad accorgersi del cattivo odore, che si avverte anche a distanza dalla scuola, soprattutto in caso di vento, sono stati anche i genitori: lo stesso problema si era verificato qualche anno fa ai giardini Catalani, invasi dagli stessi volatili che poi si erano allontanati spontaneamente a causa del freddo e il brutto tempo che era arrivato improvvisamente. Questa volta nessuno spostamento volontario, ma per risolvere il problema è stato necessario mettere in azione i rapaci: l’intervento ha un costo di 2 mila euro. Il problema era già stato segnalato prima dell’inizio dell’anno, quando l’Amministrazione aveva provveduto a ripulire gli spazi, ma gli storni sono tornati subito dopo. I ragazzi sono stati costretti ad entrare coprendosi fino a lunedì, quando grazie ai falchi gli storni hanno iniziato a cercare nuovi lidi e in soccorso è arrivata anche la pioggia. La speranza è che gli storni migrino in questi giorni, in modo da poter far tornare i rapaci a riposo.

Intanto una buona notizia per gli studenti del Medi che presto potranno lasciare l’Istituto Panzini dove sono stati trasferiti dopo che un anno fa, un’ala del Corinaldesi – Padovano era stata dichiarata inagibile a 72 ore dal suono della prima campanella: il Comune ha avviato l’Iter per acquistare un immobile che per vent’anni ospiterà il Ciof. Un’operazione che avverrà quasi interamente con fondi regionali. L’immobile ha un costo di un milione 830 mila euro più iva e la Regione è pronta ad intervenire con 1 milione e 600 mila euro. L’immobile, di proprietà del Comune sarà gestito per vent’anni dalla Regione come sede del Ciof che dal pieno centro è pronto a spostarsi nella prima periferia. Il prefabbricato di via Rossini, che ha ospitato gli studenti dell’Istituto Corinaldesi fino a metà degli anni ’90, tornerà ad essere una scuola dopo che la Provincia avrà avviato le opportune verifiche. L’auspicio è che l’iter si concluda presto in modo da poter accelerare il trasferimento degli studenti del liceo.