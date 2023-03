"Strada del Barcaglione come una mulattiera: aspettate il morto?"

"Leggo nella cronaca che in Comune si è parlato della grave situazione di disagio in cui versano i residenti di Strada del Barcaglione. E mi fa piacere che sia opposizione che maggioranza siano concordi nel definire "difficilmente percorribile" la strada del Barcaglione che presenta numerosi avvallamenti e buche e che è priva di guardrail (pure richiesti) anche nei punti più pericolosi e che durante le giornate di pioggia presenta pozzanghere che ostruiscono l’intera carraggiata. Per di più nel tratto di strada "dritto", quando vi è tempo buono o di notte gli utenti della strada, in assenza di dispositivi che li obbligherebbero a rallentare, (uno era stato installato in prossimità del residence ma poi è scomparso) e sfrecciano a forte velocità e mettono a repentaglio la vita di chi è costretto a percorrerla a piedi. Un residente che stava portando a spasso il cane si è miracolosamente salvato mentre lo schnaurer di grossa taglia (circa 40 chili) è stato ucciso e trascinato per decine di metri dall’impatto. L’ultimo incidente in ordine di tempo è quello di domenica 26 febbraio occorso ad una ragazza che assisto come avvocato e che, dopo una curva coperta, si è trovata il tratto di strada allagato e fangoso e, sebbene viaggiasse a bassa velocità per la pioggia, l’auto ha sbandato, è finita contro un palo e si è capovolta arrecandole lesioni personali, rendendo l’auto da rottamare.

Leggo pure che l’assessore Manarini parla di "ripristino a cantiere terminato". Ovvero quando? E che significa ripristino? Tappare le buche alla meglio e lasciare la strada per altri 10 anni come una mulattiera? Oppure rifacimento del manto stradale? A me risulta la prima ipotesi! E nel contempo? Cosa ha deciso di fare il Comune? Consiglio l’Assessore di intervenire quanto prima, magari di notte, quando la percorrenza è limitata, prima che, oltre alle lesioni ed agli ormai innumerevoli danni alle auto, ci scappi il morto".

Avvocato Italo D’Angelo,

residente al Barcaglione