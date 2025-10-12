Strada del Conero, occhi puntati sulla velocità

Eccesso di velocità e pericolosità lungo la strada del Conero tra Ancona e Sirolo: il Consiglio provinciale giovedì ha approvato all’unanimità la mozione del consigliere Riccardo Strano per il miglioramento della sicurezza lungo la Strada Provinciale 1. La mozione impegna la Provincia di Ancona a valutare, tramite l’ufficio viabilità, azioni utili a garantire la sicurezza della circolazione, la tutela di cittadini e turisti e la salvaguardia degli habitat naturali. Un impegno concreto costruito su una serie di punti, a partire dall’adozione di misure strutturali, tecnologiche e organizzative per il controllo della velocità sia lungo la Provinciale che in accesso al territorio comunale di Sirolo; in questo caso sarà necessaria una valutazione congiunta con il Comune, integrando eventualmente gli interventi urbanistici e viabilistici già in corso. A seguire sistemi di rilevamento (come gli autovelox), ma anche segnaletica luminosa e dispositivi di dissuasione del traffico, con riferimento ai limiti di velocità e alla sicurezza dei pedoni. Verranno inoltre realizzati – almeno questo è l’impegno preso – attraversamenti pedonali protetti o rialzati e altri accorgimenti di sicurezza. Previsto, inoltre, il monitoraggio dei flussi di traffico e delle criticità emerse, l’introduzione di un divieto di circolazione nei fine settimana estivi, e nelle fasce orarie di maggiore afflusso, lungo i tratti più critici della Provinciale del Conero, in particolare tra il parcheggio di Portonovo e quello di Sirolo.

Il provvedimento, dal quale saranno esentati i residenti, i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine, il trasporto pubblico e gli operatori economici autorizzati, dovrà essere accompagnato da adeguata segnaletica e, quando possibile, da sistemi di controllo elettronico.

Infine un’attività di promozione, in stretta collaborazione con i Comuni della Riviera del Conero, l’Ente Parco, le associazioni locali degli operatori turistici, i Moto Club, l’Automobile Club d’Italia, le scuole e le realtà sportive, campagne specifiche di sensibilizzazione rivolte ad automobilisti e motociclisti.

La Strada Provinciale del Conero rappresenta una delle vie più suggestive e frequentate della provincia. Tuttavia, soprattutto nei mesi estivi e in particolare nei fine settimana, la direttrice è interessata da forti picchi di traffico, soprattutto motociclistico, con frequenti episodi di eccesso di velocità e conseguenti rischi per la sicurezza pubblica.