Valerio Baroncini
Identità a tavola
Ancona
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
CronacaStrada del Conero, occhi puntati sulla velocità
12 ott 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
Strada del Conero, occhi puntati sulla velocità

In arrivo lungo la provinciale dissuasori, nuova segnaletica luminosa e autovelox. Possibile lo stop alla circolazione nei punti critici

Una protesta contro le velocità troppo elevate al Poggio tra Sirolo e Ancona

Eccesso di velocità e pericolosità lungo la strada del Conero tra Ancona e Sirolo: il Consiglio provinciale giovedì ha approvato all’unanimità la mozione del consigliere Riccardo Strano per il miglioramento della sicurezza lungo la Strada Provinciale 1. La mozione impegna la Provincia di Ancona a valutare, tramite l’ufficio viabilità, azioni utili a garantire la sicurezza della circolazione, la tutela di cittadini e turisti e la salvaguardia degli habitat naturali. Un impegno concreto costruito su una serie di punti, a partire dall’adozione di misure strutturali, tecnologiche e organizzative per il controllo della velocità sia lungo la Provinciale che in accesso al territorio comunale di Sirolo; in questo caso sarà necessaria una valutazione congiunta con il Comune, integrando eventualmente gli interventi urbanistici e viabilistici già in corso. A seguire sistemi di rilevamento (come gli autovelox), ma anche segnaletica luminosa e dispositivi di dissuasione del traffico, con riferimento ai limiti di velocità e alla sicurezza dei pedoni. Verranno inoltre realizzati – almeno questo è l’impegno preso – attraversamenti pedonali protetti o rialzati e altri accorgimenti di sicurezza. Previsto, inoltre, il monitoraggio dei flussi di traffico e delle criticità emerse, l’introduzione di un divieto di circolazione nei fine settimana estivi, e nelle fasce orarie di maggiore afflusso, lungo i tratti più critici della Provinciale del Conero, in particolare tra il parcheggio di Portonovo e quello di Sirolo.

Il provvedimento, dal quale saranno esentati i residenti, i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine, il trasporto pubblico e gli operatori economici autorizzati, dovrà essere accompagnato da adeguata segnaletica e, quando possibile, da sistemi di controllo elettronico.

Infine un’attività di promozione, in stretta collaborazione con i Comuni della Riviera del Conero, l’Ente Parco, le associazioni locali degli operatori turistici, i Moto Club, l’Automobile Club d’Italia, le scuole e le realtà sportive, campagne specifiche di sensibilizzazione rivolte ad automobilisti e motociclisti.

La Strada Provinciale del Conero rappresenta una delle vie più suggestive e frequentate della provincia. Tuttavia, soprattutto nei mesi estivi e in particolare nei fine settimana, la direttrice è interessata da forti picchi di traffico, soprattutto motociclistico, con frequenti episodi di eccesso di velocità e conseguenti rischi per la sicurezza pubblica.

