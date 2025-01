"Strada di Farneto basso, la riapertura ritarda"

Alternativa per Castelleone di Suasa interviene per l’intervento che prevede l’installazione di telecamere sul ponte. "Strada di Farneto basso, siamo al paradosso. Sì, purtroppo la situazione è diventata paradossale – spiega il gruppo in un comunicato - dopo tutte le vicissitudini e il trascorrere di mesi con la strada chiusa, praticamente alla vista della ’luce in fondo al tunnel’ i cittadini residenti, conseguentemente anche i non residenti, si sentono dire che c’è la necessità di fare uno scavo per far passare i cavi e piazzare delle telecamere sul ponte. Assurdo. In tutti questi mesi non se ne è mai parlato, quindi presumiamo non richiesta da nessun ente, l’installazione di telecamere, oggi ad un passo dalla fine dei lavori su quegli stessi linterventi appena eseguiti il Comune programma uno scavo con conseguente ulteriore rinvio della riapertura della strada. E già, bisogna attendere ancora altro tempo non meglio precisato, perché oltre a eseguire lo scavo sui lavori appena fatti, presumibilmente dei tecnici dovranno fare la posa dei cavi e i collegamenti con i relativi tempi tecnici. Disagi ancora disagi per i cittadini." Una notizia che ha colto di sorpresa cittadini e residenti che ora dovranno attendere ancora perché siano terminati i lavori.