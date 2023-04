"Strada lungo borgo Garibaldi, situazione critica"

Mentre l’amministrazione lavora alla sistemazione del manto in alcune strade in considerazione della chiusura, prevista in estate del ponte San Carlo, in città si levano nuove proteste sulla manutenzione.

Il comitato abitanti centro storico evidenzia la situazione critica del manto strada lungo borgo Garibaldi "a 150 metri dalla porta". "Una situazione oltre al limite della decenza e sicurezza" per i residenti che, foto alla mano, documentano gli avvallamenti sulla sede stradale già di per se stretta e con svolte non agevoli specie per chi scende dal Montirozzo. Il Comune proprio in questi giorni sta intervenendo sul fronte manutenzione stradale.

"Sono in corso per l’intera giornata di oggi – spiegavano giovedì - i lavori di manutenzione stradale lungo ampi tratti di via Berlinguer, la strada che collega via Roma alla provinciale per Moie. L’intervento è volto a rinforzare la sede stradale, dove erano presenti avvallamenti, tenuto conto anche dell’aumento della circolazione prevista con i prossimi lavori di demolizione e ricostruzione del ponte San Carlo". Altri interventi analoghi sono già in agenda.

sa. fe.