Strada nel caos dopo la frana: lavori al palo nonostante i soldi

Il fronte franoso si estende sul corpo stradale per circa 60 metri di lunghezza con un dislivello di 12 metri. Dai giorni del forte maltempo quella frana sta mettendo a dura prova gli automobilisti che transitano in via Ancona, la strada che congiunge San Biagio all’Aspio di Osimo per arrivare al capoluogo dorico. Il tema è al centro del dibattito politico perché la rabbia di tanti sta per esplodere. Tutti gli attori coinvolti hanno preso parte al tavolo convocato ieri in Prefettura per discutere del problema. Presente il sindaco Simone Pugnaloni, che ha richiesto l’incontro, con l’assessore regionale Francesco Baldelli e l’Anas per fare il punto sulle attività di ripristino della strada regionale 361 Septempedana. In seguito all’evento, Anas è subito intervenuta per mettere in sicurezza la circolazione delimitando l’area interessata e istituendo il senso unico alternato regolato da semaforo. Al contempo sono state avviate tutte le attività necessarie alla progettazione dei lavori di ripristino e ricostruzione del corpo stradale. Nel dettaglio, sono state eseguite le prove geotecniche e i prelievi del terreno per caratterizzare la stratigrafia. Il laboratorio incaricato da Anas per le prove sui materiali consegnerà i risultati entro oggi, hanno confermato, e a seguire redigerà il progetto esecutivo per ripristinare completamente la funzionalità dell’infrastruttura. La strada, di proprietà della Regione Marche infatti è gestita in convenzione da Anas per la manutenzione ordinaria e ricorrente. L’intervento di ripristino e ricostruzione del corpo stradale sarà finanziato dalla Regione ed eseguito da Anas che ha già incaricato un’impresa specializzata grazie ad un accordo quadro esistente. Una volta ultimato il progetto esecutivo sarà pertanto possibile avviare immediatamente il cantiere. La durata dei lavori è strettamente correlata alle attività da eseguire che saranno dettagliate nel progetto esecutivo. Non ci sarebbero dunque tempi mort, ma tecnici: preoccupa però che per la durata dell’intervento la strada dovrebbe essere chiusa del tutto.

Silvia Santini