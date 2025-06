Strada per l’eremo di San Silvestro e via Cialdini: via alle asfaltature

L’Amministrazione comunale ha inserito due interventi di manutenzione stradale nel piano triennale dei lavori pubblici, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale giovedì. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza del tratto più pericoloso della strada che conduce all’eremo di San Silvestro e il rifacimento dell’ultimo tratto di via Cialdini, entrambi in condizioni di forte degrado.

Per la strada molto frequentata dai cittadini per motivi religiosi, paesaggistici e sportivi, l’Amministrazione ha avviato un percorso tecnico di analisi e valutazione. A seguito della redazione del Documento di Fattibilità delle alternative progettuali, sono stati individuati tre tratti ammalorati, tra i quali è emerso come prioritario quello in prossimità del tratto terminale pianeggiante, il più compromesso. È su questo segmento, lungo circa 100 metri, che si interverrà con una importante opera strutturale che prevede l’inserimento di pali di fondazione, la realizzazione di una soletta in cemento armato, il rifacimento del manto stradale e l’installazione di nuove barriere di protezione.

L’intervento, del valore di circa 250mila euro, è in fase di avvio progettuale con l’obiettivo di aprire il cantiere entro l’anno. Parallelamente, è stato approvato un Documento di Indirizzo alla Progettazione per il rifacimento del tratto finale di via Cialdini, dalla piazza di San Nicolò fino all’incrocio con piazza Garibaldi e via Ramelli. La strada versa da tempo in condizioni di degrado: l’intervento, il cui costo stimato è pari a 380mila euro, prevede una completa riqualificazione del fondo stradale.