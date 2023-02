"Strada pericolosa e pista ciclabile assurda: sono già morte tre persone, fate qualcosa"

di Marina Verdenelli

"E’ una strada pericolosissima, sono morte già tre persone, una era mio suocero che consideravo come un padre, quanti altri lutti dobbiamo sopportare affinché il Comune decida di intervenire? Per non parlare poi della pista ciclabile, concepita così è da suicidio per chi ci passa". Sbotta così Luigi Ascione, pescatore degli Archi che ha contattato il Carlino per parlare di via Marconi, la strada che il 30 maggio del 2021 ha segnato per sempre il destino del suocero, Cosmo Olivieri, 86 anni. L’anziano quel giorno è stato investito proprio agli Archi, sotto casa, mentre attraversava la strada dal lato del negozio vintage Bobeche, per raggiungere il lato opposto sotto le arcate. Era uscito per andare a prendere solo un caffè al bar, come aveva fatto tante altre mattine. Una Fiat Punto guidata da un 73enne lo aveva centrato in pieno. "E’ stato sei mesi in agonia mia suocero – continua Ascione – poi è morto. Dal Comune non abbiamo ricevuto nemmeno una parola di condoglianze. Io e la mia famiglia speravamo che almeno le cose potessero cambiare per quella strada invece ci sono stati altri due morti investiti".

Ascione fa riferimento ad un giovane somalo, Mustafe Abdi Hamed, 23 anni, investito questa estate da una cisterna, sempre in via Marconi, ma all’altezza del ponte. Il ragazzo morì subito. L’altra vittima di via Marconi è un giovane papà bengalese, Masud Rana, 37 anni. L’incidente risale al 13 gennaio scorso, all’altezza del palazzo delle ferrovie e della Postale. Lo straniero è morto dopo tre giorni di ricovero in Rianimazione. Anche lui era stato investito da un’auto. "Non è stato fatto nessun intervento a questa strada – continua Ascione – parliamo degli Archi, famiglie di pescatori, siamo il polmone della città, qui passano tutti i grossisti che vengono la mattina a comprare il nostro pesce al porto. Passare in questa strada così è pericolosissimo. La pista ciclabile si trova dopo il parcheggio a spina di pesce. Questo significa che una vettura in manovra può investire chi transita se fa retromarcia. Dove si è mai vista una pista ciclabile così? Ne ridono tutti. Nelle città di mare che frequento per lavoro, Rimini, Cattolica, Riccione o Grottammare, le piste ciclabili di notte sono illuminate. Da noi no. La mattina presto c’è chi la percorre anche contromano. Ho visto tanti incidenti con monopattino, persone che cadono, si feriscono. Dobbiamo aspettare un altro morto? Nessuno che indossa un giubbetto fluorescente per farsi vedere, nessuno che controlla. I miei figli abitano agli Archi, anche i miei nipoti, non voglio vedere altri morti". Ascione chiede che la strada venga messa in sicurezza, con interventi mirati che "delimitino una pista ciclabile fatta bene e attraversamenti pedonali che si rispettino".