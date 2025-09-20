"Strada piena di voragini. La Provincia senza asfalto"

Una strada piena di buche che grida vendetta. Siamo a Falconara, all’uscita del casello autostradale di Ancona nord. Una residente, Patrizia Mosca, ha preso il cellulare e con la fotocamera ha girato un video postato poi come real su Facebook per documentare e denunciare la situazione assurda e pericolosa in cui si trova una arteria stradale ad alto scorrimento di veicoli e mezzi pesanti.

"Sono 200 metri di strada – spiega Mosca – piena, piena, piena di buche". Il fatto che sia piena lo ripete tre volte, per rendere l’idea del disagio che si sta vivendo da troppo tempo ormai. "Abbiamo mandato tante mail alla Provincia – dice la cittadina – ma ci hanno risposto che non hanno catrame a caldo per venire a fare le manutenzioni. Noi sentiamo le vibrazioni come se ci fosse il terremoto, tutti i giorni, quaggiù, alla rotatoria che porta all’aeroporto. "bbiamo bisogno di aiuto perché non ci sta ascoltando nessuno, siamo stanchi di questa situazione, quando passano i camion è una cosa che mette paura e ne passano 200 al giorno".

A vedere le immagini postate dalla cittadina la strada è molto dissestata e i veicoli passano anche a velocità sostenuta rischiando di rompere anche qualche ammortizzatore e anche le ruote. Le buche non sono solo profonde ma anche estese per lunghezza. Insomma per evitarle si rischia anche di andare fuori strada. Il suo appello è stato condiviso anche dall’ex consigliere comunale Marco Baldassini, sempre attento ai problemi di Falconara e alle segnalazioni dei cittadini.

m. v.