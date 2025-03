"Strada provincia franata 20 anni fa. Siamo ancora in attesa dei lavori"

"Sono passati ormai quasi 20 anni da quando è franato un tratto di strada provinciale località Trivio, nel comune di Serra San Quirico, dove è stato aperto un tratto provvisorio che è in uno stato pietoso e dove passano pullman, camion e macchine. Da allora la Provincia non ha mai fatto i lavori per ripristinare il tratto franato".

La protesta parte dal comitato "Cura del territorio collinare di Serra San Quirico" che ha da poco inoltrato un nuovo sollecito alla Provincia. "Da due anni è franato anche un altro tratto sempre nella stessa strada, dopo Mergo in prossimità del cartello Serra San Quirico, in via Madonna delle Stelle – continuano -. Sono stati effettuati lavori provvisori, creando un solco centrale ancora più pericoloso, senza ripulire i fossi e lasciando detriti, erba e un dosso, senza mai terminare i lavori con l’asfaltatura. Dopo tutti questi anni i turisti vedono il degrado in cui si trova il nostro territorio, tra alberi secchi lungo il tratto stradale che più volte sono caduti sulla strada, mai fortunatamente addosso a macchine o persone, fossi che non vengono puliti da più di 35 anni. Ci chiediamo, quando la Provincia farà questi lavori? Cerchiamo di tenere vive le attività turistiche per non far morire i nostri paesi e i politici e funzionari invece continuano a far finta di non vedere, nonostante le nostre continue lamentele e invii di pec. Chissà se un giorno dopo 20 anni la Provincia, ente predisposto alla cura del territorio, inizi a occuparsi davvero del territorio".