Strade a rischio, all’Aspio servono interventi

Sono preoccupati i residenti di via Soderini. La strada che costeggia il parco "Sandro Pertini" è sempre più vicina al torrente Aspio. La piena di almeno due settimane fa ha eroso ancora la sponda sud arrivando ormai a lambire la carreggiata. Per questo il Comune ha dovuto impostare il senso unico alternato posizionando una recinzione di sicurezza per circa 30 metri, proprio vicino all’area ludica e al centro abitato, per evitare che le auto si avvicinino troppo al fossato che è franato nell’alveo del fiume durante l’ultima ondata di maltempo.

Tutti i coinvolti sono in attesa che la Regione, competente sui fiumi, riesca a provvedere mettendo in sicurezza gli argini dell’Aspio, come richiesto anche dai residenti, che hanno invocato uno sprint da parte degli enti preposti considerando che un progetto ci sarebbe già per intervenire in merito.

Procedono intanto i cantieri per rinnovare gli asfalti in quattro rotatorie molto delicate per la viabilità osimana. La prima a essere stata rinnovata è quella di Campocavallo tra via Jesi e via Saragat, il cui completamento ha consentito alla ditta affidataria di proseguire le manutenzioni nelle sue vicinanze.

"Si sta provvedendo a rinnovare gli asfalti più ammalorati di via Jesi e via Covo e in quest’ultima saranno rimosse le radici degli alberi che hanno rovinato anche i marciapiedi, rimettendoli in sicurezza – spiega il sindaco Simone Pugnaloni –. Terminati gli interventi a Campocavallo, il cantiere si sposterà dal 12 alla rotatoria del Crocifisso, appena terminate le lezioni scolastiche così da limitare i disagi al traffico in uno snodo viario centrale. Inviata conferma del cronoprogramma, il comando di polizia locale emetterà una ordinanza per la viabilità alternativa durante i lavori al Crocifisso, che dovrebbero durare una settimana e riguarderanno sia la rotatoria che le sue corsie di immissione". Il bivio sarà completamente chiuso al traffico per consentire un intervento più celere e in sicurezza. Altri interventi di manutenzione saranno poi effettuati nell’ambito di un maxi appalto da due milioni di euro che il Comune ha previsto con il bilancio di previsione 2023 e che coinvolgeranno oltre 20 strade cittadine già annunciate nei mesi scorsi.

si. sa.